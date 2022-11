Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Shopping am 6. November

Den Sonntag nutzen, um Einkäufe zu tätigen – das geht am letzten Oktober-Wochenende gleich in mehreren größeren NRW-Städten. Wir geben euch eine Übersicht über den verkaufsoffenen Sonntag in NRW am 6. November.

Online-Shopping? Muss nicht sein! Der Herbst lockt mit zahlreichen Rabatten in den stationären Handel vor Ort. Und schöner ist es da draußen eh! Egal ob großes Einkaufszentrum, kleiner Markt mit Live-Musik, oder legendäre Meile im Rausch der Angebote und Specials: Auch an diesem Sonntag dürft ihr wieder munter shoppen.

Wir geben euch – in alphabetischer Reihenfolge – einen Überblick, wo was am 6. November stattfindet!

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 6. Oktober: Diese NRW-Städte sind dabei

Köln-Lindenthal und Köln-Brühl

Bonn

Dortmund

Mönchengladbach

Bergisch Gladbach

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 13. November: In diesen NRW-Städten wird als nächstes geshoppt

Werne

Verkaufsoffener Sonntag in Köln-Braunfeld am 6. November: Braunfelder Martinsmeile

In diesem Jahr findet die jährliche Braunfelder Martinsmeile am 06. November statt. Die Martinsmeile zieht mit einem Lichterfest, tollen Aktionen und St. Martin, der mit Kapelle und einem Bollerwagen voller Weckmänner durchs Veedel zieht, in die Braunfelder Straßen. Anlässlich der Martinsmeile laden die Braunfelder Einzelhändler am Sonntag (06. November) von 13 bis 18 Uhr in die Geschäfte.

>> Wochenende in Düsseldorf: Veranstaltungen, Partys & Tipps <<

Verkaufsoffener Sonntag in Bonn am 6. November: „Bonn Leuchtet“

Anlässlich „Bonn Leuchtet“ verwandelt sich die Bonner City in eine illuminierte Wunderwelt. Über 100 LED-Discokugeln in Geschäften und Einrichtungen, Kunstskulpturen sowie ein internationaler Foodmarkt auf dem Münsterplatz, Marktplatz und Friedensplatz locken an diesem Wochenende wieder tausende Besucher nach Bonn. In der Bonner Innenstadt haben die Geschäfte dann in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

>> Flohmarkt in Köln: Alle Trödel-Termine für dieses Jahr im Überblick <<

Verkaufsoffener Sonntag in Dortmund am 6. November: „Hansemarkt“ 2022

Am 06. November 2022 findet in der Dortmunder Innenstadt der große Dortmunder Hansemarkt statt. Auf dem Bauernmarkt und Mittelaltermarkt wird allerhand alte Handwerkskunst und passende kulinarische Angebote geboten. Am Sonntag werden auf dem Hansemarkt sogar Teile der alten Dortmunder Stadtmauer gegen eine Spende an den Kinderschutzbund abgegeben. Im Rahmen des Hansemarktes haben auch die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr für euch geöffnet.

>> Flohmärkte in Duisburg: Die Trödel-Termine für 2022 im Überblick <<

Verkaufsoffener Sonntag in Mönchengladbach am 6. November: „Markt der Märkte“ in Rheydt

Es ist wieder Zeit für den Markt der Märkte in Rheydt! Freut euch auf den großen Flohmarkt auf dem Marktplatz, den Kinderflohmarkt am Harmonieplatz, die kulinarische Meile in der Marktstraße, Gemüse-, Käse- und Viktualienmarkt und einem musikalische Rahmenprogramm. Die Geschäfte öffnen am 06. November 2022 von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten.

>> Für euren nächsten Ausflug: Das sind die zehn schönsten Altstädte in NRW <<

„Martinsmarkt“: Verkaufsoffener Sonntag in Bergisch Gladbach am 6. November

Passend zu St. Martin findet in der Innenstadt von Bergisch Gladbach am 06. November 2022 Martinsmarkt statt. Der Mittelalter-Markt bietet passende gastronomische Angebote und mit den „Martinsspielen“ ein Mini-Theaterstück. Am Sonntag finden die Vorstellungen jeweils um 12, 13.30, 15 und 16.30 Uhr statt. Speziell für Kinder gibt es außerdem eine Kinderrüstkammer zum verkleiden, Kinderschminken und ein historisches Karussell. Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Alternative für das Sonntags-Shopping: Ein Ausflug nach Holland

Ihr wollt raus aus dem Alltag und zusätzlich zum Shopping-Bummel noch etwas Urlaubsluft schnuppern? Meist reicht ein kleiner Sprung über die holländische Grenze aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen – hier haben die Geschäfte auch sonntags auf. Dabei drängen sich vor allem zwei Städte immer wieder in den Vordergrund: Roermond und Venlo gehören zu den Kult-Tipps für alle, die am Sonntag einkaufen und ein paar Schnäppchen schlagen wollen.

>> Outlet-Center in Holland: Roermond, Batavia Stad und weitere Alternativen <<