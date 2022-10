Verkaufsoffener Sonntag in NRW: Shopping am 30. Oktober

Den Sonntag nutzen, um Einkäufe zu tätigen – das geht am letzten Oktober-Wochenende gleich in mehreren größeren NRW-Städten. Wir geben euch eine Übersicht über den verkaufsoffenen Sonntag in NRW am 30. Oktober.

Online-Shopping? Muss nicht sein! Der Herbst lockt mit zahlreichen Rabatten in den stationären Handel vor Ort. Und schöner ist es da draußen eh! Egal ob großes Einkaufszentrum, kleiner Markt mit Live-Musik, oder legendäre Meile im Rausch der Angebote und Specials: Auch an diesem Sonntag dürft ihr wieder munter shoppen.

Wir geben euch – in alphabetischer Reihenfolge – einen Überblick, wo was am 30. Oktober stattfindet!

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 30. Oktober: Diese NRW-Städte sind dabei

Bad Honnef

Brühl

Duisburg

Essen

Hamm

Paderborn

Solingen

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 06. November: In diesen NRW-Städten wird als nächstes geshoppt

Köln-Lindenthal

Bonn

Dortmund

Mönchengladbach

Brühl-Innenstadt

Bergisch Gladbach

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Honnef am 30. Oktober: Martinimarkt

In diesem Jahr hat er nun endlich wieder stattgefunden: der traditionelle Bad Honnefer Martinimarkt. Vom 26. bis zum 30. Oktober 2022 können schonmal Glühwein, gemütliche Feuertonnen, Flammlachs und alles was zur Einstimmung in die gemütliche Jahreszeit nicht fehlen darf, genossen werden. Anlässlich des Martinimarktes lädt am Sonntag (30. Oktober) die Bad Honnefer Innenstadt von 13 bis 18 Uhr in die Geschäfte.

>> Wochenende in Düsseldorf: Veranstaltungen, Partys & Tipps <<

Verkaufsoffener Sonntag in Brühl am 30. Oktober: Hubertusmarkt

Am Sonntag dem 30. Oktober findet in Brühl ein herbstlicher, verkaufsoffener Sonntag statt. Anlässlich des Hubertusmarktes in der Brühler Innenstadt haben die Geschäfte dann in der Zeit von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Markt ist bis 19 Uhr geöffnet und bietet mit Handwerk, Kulinarik und bestem Wetter Einblicke in die rustikale Epoche von Brühl.

>> Flohmarkt in Köln: Alle Trödel-Termine für dieses Jahr im Überblick <<

Verkaufsoffener Sonntag in Duisburg am 30. Oktober: Kürbisfest 2022

Vom 28. bis 31. Oktober findet in der Duisburger Innenstadt das große Duisburger Kürbisfest statt. Auf dem Areal der Königs- und Kuhstraße in der Innenstadt wird an den vier letzten Tagen des Monats ein buntes Programm geboten. Im Rahmen des Kürbisfestes haben auch die Geschäfte in der Zeit von 13 bis 18 Uhr für euch geöffnet.

>> Flohmärkte in Duisburg: Die Trödel-Termine für 2022 im Überblick <<

Verkaufsoffener Sonntag in Essen am 30. Oktober: Start der Essener Lichtwochen

Es ist wieder Zeit für die Essener Lichtwochen! Es ist Jahrzehnte alte Tradition, dass mit Beginn der dunklen Jahreszeit die Essener Innenstadt zu leuchten beginnt und damit Groß und Klein gleichermaßen begeistert. Ganze zehn Wochen lang laden dann aufwendig geschmückte Einkaufsstraßen zum Flanieren, Staunen und Shoppen ein. Anlässlich der Eröffnung der Essener Lichtwochen öffnen die Geschäfte am 30. Oktober 2022 von 13 bis 18 Uhr ihre Pforten. Um 19 Uhr startet das Feuerwerk auf dem Kennedyplatz.

>> Für euren nächsten Ausflug: Das sind die zehn schönsten Altstädte in NRW <<

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Visit Essen (@visit.essen)

„Hamms Bunter Herbst“: Verkaufsoffener Sonntag in Hamm am 30. Oktober

Passend zum goldenen Oktoberwetter findet in der Innenstadt von Hamm am 30. Oktober 2022 „Hamms Bunter Herbst“ statt. Ob Deko-Artikel, Geschenke, Lebensmittel oder kulinarische Leckereien – Herbst-Fans kommen am Wochenende voll auf ihre Kosten. Auch der Hollandmarkt und der Fischmarkt ist für viele hungrige Besucher aus Hamm, dem Ruhrgebiet und ganz Nordrhein-Westfalen gewappnet. Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in Paderborn am 30. Oktober: Kirmes auf der „Herbstlibori“

Auch in der Universitätsstadt wird am Sonntag geshoppt! Zum Abschluss der Paderborner Kirmessaison lädt die Herbstlibori noch einmal zum Zuckerwatteessen, Autoscooter fahren und Bummeln in der Innenstadt ein. Vom 23. bis zum 30. Oktober 2022 läuft die Herbstkirmes noch. Die Geschäfte haben auch hier von 13 bis 18 Uhr für euch geöffnet.

>> Flohmarkt in Düsseldorf: Alle Trödel-Termine für dieses Jahr im Überblick <<

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Stadt Paderborn (@paderborn.de)

Verkaufsoffener Sonntag in Solingen am 30. Oktober: „Brückentag Mitte“

Unter dem Motto „Brückentag Mitte“ kann am 30. Oktober in Solingen nach Herzenslust mit der ganzen Familie oder mit Freunden am Sonntag geshoppt werden! Einkaufen ganz ohne Zeitdruck und Alltagsverpflichtungen. Genießt den entspannten Shopping-Spaß von 13 bis 18 Uhr.

Alternative für das Sonntags-Shopping: Ein Ausflug nach Holland

Ihr wollt raus aus dem Alltag und zusätzlich zum Shopping-Bummel noch etwas Urlaubsluft schnuppern? Meist reicht ein kleiner Sprung über die holländische Grenze aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen – hier haben die Geschäfte auch sonntags auf. Dabei drängen sich vor allem zwei Städte immer wieder in den Vordergrund: Roermond und Venlo gehören zu den Kult-Tipps für alle, die am Sonntag einkaufen und ein paar Schnäppchen schlagen wollen.

>> Outlet-Center in Holland: Roermond, Batavia Stad und weitere Alternativen <<