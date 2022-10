Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 23. Oktober: Shopping am Wochenende

Den Sonntag nutzen, um Einkäufe zu tätigen – das geht am vierten Oktober-Wochenende gleich in mehreren größeren NRW-Städten. Wir geben euch eine Übersicht über den verkaufsoffenen Sonntag in NRW am 23. Oktober.

Online-Shopping? Muss nicht sein! Der Herbst lockt mit zahlreichen Rabatten in den stationären Handel vor Ort. Und schöner ist es da draußen eh! Egal ob großes Einkaufszentrum, kleiner Markt mit Live-Musik, oder legendäre Meile im Rausch der Angebote und Specials: Auch an diesem Sonntag dürft ihr wieder munter shoppen.

Wir geben euch – in alphabetischer Reihenfolge – einen Überblick, wo was am 23. Oktober stattfindet!

Verkaufsoffener Sonntag am 23. Oktober: Diese NRW-Städte sind dabei

Aachen

Düren

Düsseldorf

Schwerte

Werne

Verkaufsoffener Sonntag in NRW am 30. Oktober: In diesen Städten wird als nächstes geshoppt

Bad Honnef

Brühl

Duisburg

Essen

Hamm

Paderborn

Solingen

Verkaufsoffener Sonntag in Düsseldorf am 23. Oktober

Am Sonntag (23. Oktober) lädt die Düsseldorfer Innenstadt wieder in die Geschäfte. Zum Anlass der „Messe K“, der weltweit bedeutendsten Kunststoffmesse, dürfen auch die Geschäfte in der Düsseldorfer Altstadt, der Königsallee und der Schadowstraße in der Zeit von 13 bis 18 Uhr am Sonntag öffnen.

Verkaufsoffener Sonntag in Düren am 23. Oktober

Am Sonntag soll in Düren nicht nur der verkaufsoffene Sonntag stattfinden, sondern auch die 28. Ausgabe des Dürener Herbstmarkts in der Innenstadt. Rund 100 Händler bieten ein buntes Allerlei, was der Herbst kulinarisch, dekorativ und modisch zu bieten hat. Der Herbstmarkt ist von 11 bis 19 Uhr und geöffnet. Für die Geschäfte ist eine Öffnungszeit von 13 bis 18 Uhr geplant.

Verkaufsoffener Sonntag in Schwerte am 23. Oktober: Regional-Markt Schwerte 2022

Der letzte Schwerter verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr findet am 23. Oktober statt. Gemeinsam mit dem Regional-Markt Schwerte 2022 verwandelt sich die Schwerter Innenstadt in einen gemütlichen Markt prall gefüllt mit lokalen Produkten und einer bunten Kirmes. Die Geschäfte in der Schwerter Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag in Werne am 23. Oktober: „Sim Jü“ 2022

Anlässlich des weit über die Grenzen von NRW bekannten und beliebten Volksfestes „Sim Jü 2022“ öffnen die Geschäfte in der Werner Innenstadt am Sonntag, 23. Oktober. Die Geschäfte sind dann in der Zeit von 13 bis 18 Uhr für euch geöffnet. Ein Grund zu bleiben: Am Montag, 22 Oktober, findet das große Feuerwerk zur größten Kirmes an der Lippe statt.

Verkaufsoffener Sonntag in Aachen-Brand am 23. Oktober

Auch im Drei-Länder-Eck wird am Sonntag geshoppt! Im Aachener Stadtteil Brand haben im Zuge der Brander Herbstkirmes die Geschäfte für euch geöffnet. Die geplante Öffnungszeit findet von 13 bis 18 Uhr statt.

Alternative für das Sonntags-Shopping: Ein Ausflug nach Holland

Ihr wollt raus aus dem Alltag und zusätzlich zum Shopping-Bummel noch etwas Urlaubsluft schnuppern? Meist reicht ein kleiner Sprung über die holländische Grenze aus, um dieses Bedürfnis zu befriedigen – hier haben die Geschäfte auch sonntags auf. Dabei drängen sich vor allem zwei Städte immer wieder in den Vordergrund: Roermond und Venlo gehören zu den Kult-Tipps für alle, die am Sonntag einkaufen und ein paar Schnäppchen schlagen wollen.

