Spielemesse in Essen öffnet ihre Pforten – die schönsten Fotos

Die Brettspielmesse in Essen wächst und wächst – und öffnet nun zum 40. Mal die Tore. Neuheiten aus aller Welt erwarten die Fans bei der Spiel’23. Wir zeigen die schönsten Fotos der Messe.

Die internationale Publikumsmesse „Spiel’23“ geht an diesem Donnerstag (ab 10 Uhr) in Essen mit zahlreichen Neuheiten an den Start. Der veranstaltende Friedhelm Merz Verlag erwartet 935 Aussteller aus 56 Ländern. Bis Sonntag könnten Besucherinnen und Besucher unter Puzzeln, Würfel- und Kartenspielen oder auch Rätsel-, Abenteuer- oder Strategiespielen in vielen Varianten auswählen. Auch mehr als 1700 erstmals präsentierte Spiele könnten diesmal getestet werden, hieß es.

Zudem rücken die Bedeutung des Spielens für den Zusammenhalt und das Thema Spiele als Spiegel der Gesellschaft in den Fokus. Der Einsatz bestimmter Spiele im Schulunterricht und ihre Potenziale für ein vertieftes Lernen wird beleuchtet. Die Veranstaltung feiert in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen.

