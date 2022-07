SMAG Sundance Open Air Festival 2022: Tickets, Stages, Line-up – alle Infos

Nach zwei Jahren Pause ist das SMAG Sundance Festival am Essener Baldeneysee wieder zurück! Dann wird der Seaside Beach am Baldeneysee wieder zur schönsten Festival-Location im Ruhrgebiet. Aber was kosten die Tickets, welches DJs sind dieses Jahr am Start und wie komme ich überhaupt zum Baldeneysee? Hier bekommt ihr alle Infos zum Festival in Essen!

Was ist das SMAG Sundance Festival?

Das SMAG Sundance Festival ist ein eintägiges Festival im Süden von Essen am Baldeneysee. In den Jahren 2020 und 2021 wurde es wegen der Corona-Pandemie jeweils abgesagt. Das SMAG Sundance Festival ist ein Electronic- und EDM-Festival, bei dem in der Vergangenheit bereits Künstler wie Felix Jaehn, Alle Farben oder auch Robin Schulz aufgetreten sind.

Seit wann gibt es das SMAG Sundance Festival?

Erstmals fand das SMAG Sundance Festival 2006 statt. Seither steigt es immer am Seaside Beach am Baldeneysee. Vorbild waren die Traumstrände dieser Welt, weshalb auf insgesamt 65.000 Quadratmetern spektakuläre Shows in Strandatmosphäre mit Palmen und Cocktailbars geschaffen wurden.

Wo und wann findet das SMAG Sundance Festival statt?

Das SMAG Sundance Festival findet am 9. Juli 2022 in Essen am Baldeneysee am Seaside Beach von 12 bis 22 Uhr statt.

Wie ist das SMAG Sundance Festival entstanden?

Wie das Festival entstanden ist, darüber gibt es wenige Informationen zu finden. Erstmals fand das SMAG Sundance Festival 2006 statt. Doch auch hier ist zunächst wenig zu finden. Erste Aufzeichnungen gibt es erst zur Ausgabe 2010. In jenem Jahr waren unter anderem Die Atzen, Bella Moore und The Disco Boys als Acts dabei.

Was sind die Genres und Musikrichtungen beim SMAG Sundance Festival?

Das SMAG Sundance Festival ist ein reines Electronic- und EDM-Festival mit allen Varianten von House und Techno.

Welche Bühnen gibt es beim SMAG Sundance Festival?

2017 gab es erstmals zwei Stages beim SMAG Sundance Festival. Bis 2019 wurde dies auch beibehalten, ehe die Corona-Pandemie in den folgenden Jahren zu Absagen des Festivals führte. Mit der Rückkehr im Jahr 2022 scheint es aber erneut zwei Bühnen beim SMAG Sundance Festival zu geben. Dann gibt es wieder eine Main-Stage und eine Electronic Stage.

Wie viele Besucher werden auf dem SMAG Sundance Festival erwartet?

Die Quellen hierzu sind unterschiedlicher Ansicht. Mal ist von 10.000 Besuchern die Rede, andere Quellen wiederum sprechen von bis zu 15.000 Gästen, die in diesem Sommer beim SMAG Sundance Festival erwartet werden.

Ab welchem Alter kann auf dem SMAG Sundance Festival gefeiert werden?

Das SMAG Sundance steht allen Festival-Besuchern ab 16 Jahren offen.

Ist das Campen auf dem SMAG Sundance Festival möglich?

Einen eigenen Zeltplatz können die Veranstalter leider nicht anbieten. Um das Festival-Erlebnis jedoch so authentisch wie möglich zu gestalten – und da gehört Camping nun mal dazu – verweisen die Veranstalter auf ihrer Internetseite auf Campingplätze in der Umgebung. Allerdings solltet ihr da schon einiges an Kondition mitbringen, denn ca. eine Stunde Fußweg sind die nächsten Campingplätze vom Veranstaltungsort entfernt.

SMAG Sundance Festival 2022: Das Line-Up – wer tritt beim SMAG Sundance Festival auf?

Doch auch über die Headliner hinaus hat das SMAG Sundance Festival einiges zu bieten. Das Line-up im Überblick:

Topic

VIZE

Felix Kröcher

Plastik Funk

Noel Holler

Oliver Magenta

Was kosten Tickets für das SMAG Sundance Festival 2022?

In der aktuellen Verkaufsphase kosten reguläre Tickets für das SMAG Sundance Festival 45 Euro. Es ist aber auch möglich, Gruppentickets zu kaufen. So kostet ein Gruppenticket für drei Personen 126 Euro. Gruppentickets für vier Personen kosten 168 Euro.

Wer ein VIP-Ticket mit Zugang zum VIP-Bereich sowie einem Maritimo-Gutschein kaufen möchte, muss 99 Euro bezahlen. Wer einen VIP-Tisch für maximal vier Personen inklusive einer Flasche Premium-Wodka oder einer vergleichbaren Spirituose plus eigenem Tisch mit Namensschild und weiteren Extras haben möchte, muss 499 hinlegen.

Einen Bonus gibt es aber zu allen Eintrittskarten. Ihr dürft im VRR-Bereich in der Preisstufe B umsonst hin- und zurückfahren.

Behalten die Tickets für das SMAG Sundance Festival von 2020 und 2021 ihre Gültigkeit?

Alle Vorverkaufstickets aus den Jahren 2019, 2020 und 2021 behalten auch ihre Gültigkeit für das Jahr 2022. Ihr müsst nichts weiter tun, die Barcodes sind weiterhin gültig, bestätigen die Veranstalter.

Wie komme ich zum SMAG Sundance Festival 2022?

Mit dem Auto

Kommt ihr aus der Richtung Köln oder Düsseldorf bzw. Dortmund oder Bochum, fahrt auf die A52 bis zur Ausfahrt (AS28) Essen Rüttenscheid / Essen Bredeney. An der Ampel müsst ihr auf die Alfredstrasse (B224) Richtung Werden abbiegen. Dann noch ca. 3,7 km Richtung Essen Werden / Baldeneysee fahren.

Aus Duisburg müsst ihr auf der A40 bis zur Ausfahrt Essen Zentrum, über die Ampelkreuzung hinweg und an der nächsten Ampel rechts. Dann geradeaus und an der nächsten Ampel rechts auf die Bismarckstraße abbiegen. Immer geradeaus auf der B224. Nach etwa 6,5 km Richtung Essen Werden / Baldeneysee fahren.

Dann müsst ihr am Hinweisschild „Baldeneysee“ rechts in die Freiherr-vom-Stein-Straße einbiegen und dann sind es knapp 2 km bis zum Hinweisschild „Seaside Beach Baldeney“. Dort fahrt ihr dann rechts. Nach 200 m befindet sich auf der rechten Seite die Fußgängerbrücke zum Seaside Beach am Baldeneysee, wo das Festival stattfindet.

Mit Bus und Bahn

Vom Essener Hauptbahnhof sowie vom Düsseldorfer Hauptbahnhof steigt ihr in die S-Bahn Linie 6 bis zur Haltestelle „Essen-Hügel“. Von der S-Bahn Haltestelle geht ihr die Treppe runter und haltet euch an der Hauptstraße links. Ein Shuttle-Service ist nicht nötig, da das Festival-Gelände nur wenige Minuten zu Fuß entfernt ist.

