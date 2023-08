Schützenfest in Neuss: Kirmes startet heute mit Feuerwerk – Termine, Programm und alle Infos

Es ist eines der größten Schützenfeste weltweit: Vom 26. bis zum 29. August 2023 findet das Neusser Bürger-Schützenfest statt. Einen Tag vorher startet die dazugehörige Kirmes an der Hammer Landstraße mit einem bunten Feuerwerk. Diesmal gibt es einen besonderen Grund zu Feiern: das 200. Jubiläum des Neusser Bürger-Schützenvereins steht an.

Neben der Rheinkirmes in Düsseldorf gehört das Schützenfest in Neuss zu den absoluten Großveranstaltungen am Rhein: Bis zu 7700 Schützen und Musiker marschieren hier auf. Die Königsparade, der Fackelzug und viele weitere Events gehören zu den Höhepunkten, die jährlich Tausende Menschen in die Stadt locken.

Schützenfest 2023 in Neuss: Das sind die Termine und Öffnungszeiten

Traditionell wird das Neusser Bürger-Schützenfest am letzten Augustwochenende zelebriert. 2023 findet das Schützenfest vom Samstag, 26. August, bis Dienstag, 29. August, statt. Die dazugehörige Kirmes an der Hammer Landstraße startet einen Tag früher und wird am Freitag, 25. August, um 17 Uhr eröffnet.

Diese Termine solltet ihr euch festhalten:

Freitag, 25. August, 17 Uhr: Start der Kirmes an der Hammer Landstraße

Freitag, 25. August, 22.30 Uhr: Feuerwerk auf der Kirmes an der Hammer Landstraße

Samstag, 26. August, 12 Uhr: Start des Neusser Schützenfestes am Hessentor

Samstag, 26. August, 13 Uhr: Kinderparade zum NBSV-Jubiläum (Premiere!)

Samstag, 26. August, 20.45 Uhr: Start vom Fackelzug an der Hafenstraße

Sonntag, 27. August, 10.10 Uhr: Start der Königsparade auf dem Markt

Montag, 28. August, 10.30 Uhr: Familienbiwak mit Frühshoppen am Rennbahnpark

Dienstag, 29. August, 14 Uhr: Letzter Tag auf der Kirmes

Neusser Schützenfest 2023: Feuerwerk am Freitag, 25. August

Das zur Kirmes gehörige Feuerwerk wird 2023 bereits zum Anfang abgeschossen: Am Freitag, dem 25. August, soll der Pyro-Spaß am Himmel gegen 22.30 Uhr rund um den Kirmesplatz an der Hammer Landstraße starten.

Schützenfest in Neuss 2023: Das ist der Lageplan

Wer sich während des Neusser Bürger-Schützenfestes in der Stadt zurechtfinden will, dem sei auch die dazugehörige Seite der Stadt Neuss ans Herz gelegt. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen.

Die Programm-Highlights beim Schützenfest in Neuss: Kirmes, Fackelzug und Königsparade

Bereits am Freitag, 25. August, um 17 Uhr eröffnet Bürgermeister Reiner Breuer die große Kirmes mit dem traditionellen Fassanstich. Später am Abend, um ca. 22.30 Uhr, folgt dann das große Feuerwerk.

Nach der offiziellen Eröffnung des Schützenfestes in Neuss mit Kanonendonner und Glockengeläut am Samstag um 12 Uhr steht eine ganz besondere Premiere an: Erstmals soll ab 13 Uhr auch eine Kinderparade stattfinden. Zum 200. Jubiläum werden Kids im Kita- und Grundschulalter bei der Parade in selbst gebastelten Uniformen über den Markt ziehen.

Ab Abend, mit Einbruch der Dunkelheit ab 20.45 Uhr, setzt sich dann der große Fackelzug in Bewegung. Startpunkt ist die Hafenstraße, danach geht es in Richtung Innenstadt.

Höhepunkt des Neusser Bürger-Schützenfestes ist die Königsparade zu Ehren von Schützenkönig Marc I. Hillen am Sonntagmittag. Der Aufmarsch des Regiments ist für den Sonntag, 27. August 2023, ab 10.10 Uhr auf dem Markt geplant. Zahlreiche Zuschauer werden hierzu erwartet.

Natürlich war das noch längst nicht alles: ein buntes Programm aus Bällen, Empfängen und weiteren Traditionsveranstaltungen lockt über die Schützenfest-Tage zu zahlreichen Locations in Neuss. Eine Übersicht über alle Termine findet ihr hier!

Schützenfest in Neuss 2023: Auch auf der Kirmes wird gefeiert

Die Kirmes in Neuss lockt auf rund 50.000 Quadratmetern mit 290 Geschäften und Attraktionen. Zu den Highlights gehören zum Beispiel das Kult-Karussell „Commander“, der Kettenflieger „Skydance“, „Die Krake“ der Familie Markmann und das Riesenrad „Sonnenrad“, welches 2023 seine Premiere in Neuss feiert. Ebenfalls neu mit dabei ist die Riesenschaukel „The Beast“, Kult ist hingegen ein Besuch der „Wilden Maus“.

Kirmes beim Schützenfest in Neuss: Das sind die Öffnungszeiten

Die Kirmes in Neuss startet vom 25. bis 29. August wie folgt:

Freitag, 25. August, ab 17 Uhr

Samstag, 26. August, ab 12 Uhr

Sonntag, 27. August, ab 11 Uhr

Montag, 28. August, ab 14 Uhr

Dienstag, 29. August, ab 14 Uhr

Schützenfest in Neuss: Das sind die Straßensperrungen bis Mittwoch

Ab Mittwoch, 23. August, 10 Uhr:

Langemarckstraße aus Richtung Stresemannallee

Ab Donnerstag, 24. August, 18 Uhr:

Hammer Landstraße (Neusser Hafen nur über den Willy-Brandt-Ring/Floßhafenstraße erreichbar)

Ab Donnerstag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 29. August, 23 Uhr:

Ausfahrt Hansastraße

Ausfahrt Industriestraße (nur in Richtung Batteriestraße offen)

Ab Freitag, 25. August, 15 Uhr:

Hessentorkreuzung

Schützenfest in Neuss: Tipps zur Anreise

Vorsicht! Über die Schützenfest-Tage sind zahlreiche Straßen in Neuss komplett gesperrt, ein Durchkommen für Ortsunkundige schwierig.

Mit dem Auto erreicht ihr das Schützenfest in Neuss am besten über die A57. Wer aus Düsseldorf kommt, kann über die B1 (Josef-Kardinal-Frings-Brücke) gleich zum Kirmesplatz fahren – die Anfahrt dauert knapp 15 Minuten. Der Platz liegt in unmittelbarer Nähe zum Rheinpark-Center und Möbel Höffner.

Parken könnt ihr beispielsweise in den Parkhäusern Rheintor (Rheinstraße), Niedertor (Adolf-Flecken-Straße) und Tranktor (Europadamm/Hessenstraße). Allesamt haben bis einschließlich Mittwoch, 30. August, durchgehend geöffnet – inklusive Sondertarif von pauschal 3 Euro.

Mit Bus und Bahn erreicht ihr die Kirmes und das Schützenfest vom Neusser Hauptbahnhof aus – die Busse der Stadtwerke haben über die bunten Tage einen Sonderfahrplan, den ihr hier einsehen könnt.

Schützenfest in Neuss für Kinder: Unterhaltung auf der Rennbahn-Festwiese

Rund 20 Spielstationen für Kinder hat der TG Neuss auf der Rennbahn-Festwiese aufgebaut, um den Nachwuchs angemessen zu bespaßen: Beim Kegeln, Enten angeln, Glücksrad drehen und Armbrust schießen dürften die Kinder viel Spaß haben. Der Clou: An jeder Station lassen sich Chips verdienen, welche die Kleinen dann am Ende des Tages gegen Preise eintauschen können.

Das Angebot der Kinderbelustigung richtet sich vor allem an Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Das sind die Zeiten:

Sonntag, 27. August, 17 bis 20 Uhr

Montag, 28. August, 11 bis 14 Uhr und 16 bis 20 Uhr

Dienstag, 29. August, 15 bis 18 Uhr

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Der bisherige Frühschoppen wird 2023 zu einem großen Familienbiwak ausgebaut – inklusive Kinderbelustigung der TG am Montagmorgen von 11 bis 14 Uhr.