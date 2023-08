Freizeit in NRW

San Hejmo Festival 2023: Die schönsten Fotos vom Wochenende in Weeze

17. August 2023

Kaum ist Parookaville vorbei, geht in Weeze mit San Hejmo gleich das nächste Festival an den Start: Am 18. und 19. August wird hier gefeiert, getanzt und Konfetti in die Luft geschossen. Wir zeigen die schönsten Fotos.