„Rock am Ring“ 2023 nicht ausverkauft: 20.000 Besucher weniger erwartet

Das „Rock am Ring“-Festival 2023 startet durch: Von Freitag bis Sonntag (2. bis 4. Juni) geben sich große Bands und Künstler, wie die Foo Fighters, Die Toten Hosen, Apache 207 und Machine Gun Kelly, die Klinke in die Hand. Trotz des prominenten Programms bleiben viele Fans diesmal aber daheim: Die Veranstalter rechnen mit rund 20.000 Besuchern weniger als noch im Vorjahr.

>> Rock am Ring 2023: alle Infos zur Anreise, Tickets, Line-up <<

Zur Einordnung: Mit rund 90.000 Besuchern war es 2022 für „Rock am Ring“-Verhältnisse extrem gut besucht. Diese Zahl übertreffen konnte lediglich die Ausgabe im Jahr 2016, zu der auch der bisherige Besucherrekord von 92.500 Menschen aufgestellt wurde. Die magischen 80.000 wurden erstmals 2006 übertroffen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rock am Ring (@rockamringofficial)

Nun aber sollen laut Veranstalter circa 20.000 Fans daheim bleiben – eine stolze Zahl, die wohl allen voran in den extrem teuren Tickets begründet liegen dürfte. Höhere Kosten für Energie, Personal und die Bands treiben die Preise auch hier immer höher: schon das Tagesticket kratzt an den 100 Euro (derselbe Preis wie 2022). Wer das ganze Wochenende dabei sein will, der muss mit 229 Euro besonders tief in die Tasche greifen. Wer einen Campingplatz reserviert („Neighbourhood Camping“), zahlt für 40 Quadratmeter mit Stromanschluss 599 Euro. Nach Angaben des Veranstalters waren die Tickets in der ersten Preisstufe bereits rund 30 Prozent teurer als im vergangenen Jahr.

>> Die besten Festivals in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co. <<

Das Phänomen ist jedoch nicht „Rock am Ring“-exklusiv: Fast alle Festivals in NRW haben in diesem Jahr nochmal ordentlich bei den Ticketpreisen aufschlagen müssen. Der Kulturverband Liveinitiative NRW geht davon aus, dass die Tickets im Vergleich zum vergangenen Jahr durchschnittlich um rund 30 Prozent teurer wurden.

Busshuttle zu „Rock am Ring“ aus Köln – neuer Service

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rock am Ring (@rockamringofficial)

Zumindest Kölner Fans von „Rock am Ring“ können etwas bei der Anreise sparen: Für rund 22 Euro kommt ihr mit einem neu eingerichteten Cityshuttle-Bus hin und zurück, Tickets sind auch heute (31. Mai 2023) noch erhältlich. Bis zu 100 Liter Gepäck dürft ihr dabei mit euch schleppen.

>> Summerjam 2023: Tickets, Anreise, Line-up – alle Infos zum Festival in Köln <<