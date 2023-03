Pollerwiesen 2023 in Köln, Dortmund und auf dem Boot – alle Infos und Termine

30 Jahre Pollerwiesen! Seit 1993 findet das Open Air in Köln statt. In den 90ern wurde noch auf einer Poller Wiese im Kölner Veedel Poll geravet, woher das Festival seinen Namen hat. Mittlerweile finden die Pollerwiesen an anderen Locations statt. Anders als etwa beim Parookaville oder beim Panama-Openair sind die Termine für die Pollerwiesen nicht hintereinander, sondern über den Frühling und Sommer verteilt. Tonight News hat alle Infos für euch im Überblick.

Wann sind die Pollerwiesen 2023?

Für die Pollerwiesen gibt es mehrere Termine. Das Opening 2023 findet am 9. April 2023 im Kölner Jugendpark statt. Aber Achtung: Die Veranstalter geben bekannt, dass das Open Air Festival nur bei gutem Wetter steigt. Sollte es also am 9. April regnen, sind der 16., der 23. und der 30. April die Alternativ-Termine. Hier geht’s zum Line-up der einzelnen Veranstaltungen.

Pollerwiesen Opening 2023 in Köln

Wann: 9. April 2023, 12 bis 22 Uhr

Wo: Kölner Jugendpark, Sachsenbergstraße 10, 51063 Cologne

Tickets: 34 Euro

Pollerwiesen 2023: Festival in Dortmund

Am 28. Mai reisen Techno-Fans für die Pollerwiesen sogar bis nach Dortmund. Im Revierpark Wischlingen wird von 11 bis 22 Uhr durchgeravet. So kommt auch der Ruhrpott in den Genuss des urkölschen Techno-Festivals.

Wann: 28. Mai 2023, 11 bis 22 Uhr

Wo: Revierpark Wischlingen, Höfkerstraße 12, 44149 Dortmund

Tickets: 39 Euro

Pollerwiesen 2023: Festival im Jugendpark

Am 24. Juni wird dann nochmal Tag und Nacht durchgetanzt – erneut im Jugendpark in Köln-Deutz. Das Line-up wird noch bekanntgegeben.

Wann: 24. Juni 2023, 12 bis 8 Uhr

Wo: Kölner Jugendpark, Sachsenbergstraße 10, 51063 Cologne

Tickets: 29 Euro

Pollerwiesen Boot 2023: Rave on Board

Es ist das absolute Highlight der Kölner Festival-Saison: das Pollerwiesen-Boot! Das Eventschiff MS RheinEnergie bietet euch 2000 Quadratmeter Platz zum tanzen. Ein überdachter und ein Indoor-Bereich lassen euren Trip über den Rhein garantiert nicht ins Wasser fallen. Am 9. Juli legt das Schiff ab – ahoi!

Wann: 9. Juli 2023, 13.45 bis 21 Uhr

Wo: Konrad-Adenauer-Ufer 80, 50668 Köln

Tickets: 39 Euro

