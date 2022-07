Parookaville: Schlager-Ikone sorgt für besonderen Moment beim Elektro-Festival

Groß aufgespielt auf ungewohntem Terrain! Ob Olaf der Flipper gedacht hätte, dass er im zarten Alter von 76 Jahren mal auf einem der größten Elektro-Festivals Europas auftreten würde? Keine Sorge, er hat sich nicht als DJ versucht. Stattdessen hat er bei Parookaville 2022 das gemacht, was er am besten kann – die Menge unterhalten und „Die Flippers“-Klassiker geträllert.

Es ist ein Video, das einfach gute Laune macht. Olaf Malolepski aus Magdeburg wurde kurzerhand zu einem der Stars vom diesjährigen Parookaville-Festival. Auf dem Line-up suchte man diesen Namen vergeblich. Aber eingefleischte Schlager-Fans wissen schon, um wen es sich handelt. Olaf der Flipper war mittendrin beim Elektro-Festival.

>> Auftritt abgebrochen! Kölner Band entpuppt sich als „Parookavilles Endgegner“ <<

Wahrlich sind bei Parookaville 2022 nicht nur Elektro-Stars dabei gewesen. Unter anderem traten auch Mia Julia, Oli P. und die Kölner Band Kasalla auf, die ihr Set aber nach 15 Minuten abbrechen musste. Plötzlich stand aber auch Olaf von „Die Flippers“ auf der Bühne und trällerte „Wir sagen danke schön“. Der Song wurde ursprünglich 2009 veröffentlicht.

Da war sicherlich der eine oder andere, der diesmal inbrünstig mitgesungen hat, nicht alt genug, um auf einem Festivalgelände zu sein. Darüber hinaus: Parookaville gab es damals auch noch nicht. Aber in diesem Jahr hat „Wir sagen danke schön“ seinen zweiten Frühling erlebt, immer wieder wurde der Klassiker auf Partys in NRW angestimmt.

Entsprechend textsicher zeigten sich auch die Zuschauer. Sehr gut gefüllt war es vor der Bühne, auf der Olaf der Flipper seinen Auftritt hatte. Zuvor genoss Olaf sichtlich das Bad in der Menge. „Ich hatte echt Bammel“, erklärte der 76-Jährige später in seinem Facebook-Post. Vermutlich war dem Schlager-Star der Auftritt inmitten der ganzen DJs zunächst nicht ganz geheuer. Umso größer war dann aber die Begeisterung auf dem Festivalgelände in Weeze und auch auf Social Media – über 10.000 Klicks hat das Facebook-Video schon.

>> Parookaville: Von Sandsturm bis Stromausfall-Session – die spektakulärsten Momente des Festivals <<