Parookaville 2023: So wird das Wetter beim EDM-Festival in Weeze

Das Parookaville steht wieder an. Donnerstag (20. Juli) geht’s mit der großen Pre-Party am Penny-Store los, Freitag, Samstag und Sonntag steigt das Festival am Flughafen Weeze in gewohnt großem Umfang (hier könnt ihr mehr zu den Stages und dem Line-up nachlesen). Eins ist jetzt schon sicher: Oliver Magenta, Klingande, Aka Aka, Steve Aoki und viele weitere Größen aus der EDM- und Techno-Szene werden den Festival-Besuchern wieder richtig einheizen – egal, wie heiß es draußen wird.

Ob ihr zum Parookaville sicherheitshalber Regen-Cape und Gummistiefel mitnehmen solltet, erfahrt ihr hier!

>> Parookaville: Von Sandsturm bis Stromausfall-Session – die spektakulärsten Momente des Festivals <<

Wie wird das Wetter beim Parookaville 2023 in Weeze?

Wetter-Experte Dominik Jung hat gute Aussichten im Gepäck: „Die Festivalbesucher können ihre Regenjacken zu Hause lassen.“ Das Wochenende wird nicht richtig heiß, aber dennoch sommerlich. „Wir erwarten Freitag, Samstag und Sonntag an allen Tagen etwa 25 Grad und einen Mix aus Sonne und Wolken. Regnen wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht“, so der Diplom-Meteorologe von wetter.net.

Parookaville: Wetter in Weeze im Überblick

Donnerstag, 20. Juli: 24 Grad, Sonne und Wolken (eventuell kleinere Schauer)

Freitag, 21. Juli 2023: 25 Grad, Sonne und Wolken

Samstag, 22. Juli 2023: 25 Grad, Sonne und Wolken

Sonntag, 23. Juli 2023: 25 Grad, Sonne und Wolken

Kein heftiger Regen, keine schwüle Hitze: Insgesamt sind die Aussichten für das Festival in Weeze mit den sommerlichen Temperaturen perfekt für den vier- bzw. dreitägigen Partymarathon.