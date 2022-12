Parookaville 2023: Erste Künstler bekanntgegeben – Steve Aoki und Felix Jaehn dabei

Am 21. Juli 2023 öffnet das Parookaville Festival wieder seine Pforten und bringt die größten Stars der elektronischen Musikszene an den Niederrhein nach Weeze. Zum siebten Mal wird der Weezer Airport dann für ein Wochenende zum Nabel der elektronischen Musikwelt. Kurz vor Weihnachten haben die Veranstalter jetzt die ersten Künstler für den kommenden Sommer angekündigt.

So wird nach seinem erfolgreichen Comeback DJ Hardwell im kommenden Sommer mit von der Partie sein. Der 34-jährige Niederländer, der seinen Durchbruch Anfang der 2010er Jahre hatte, zog sich 2018 zunächst zurück aus dem Rampenlicht. 2022 gab es dann ein neues Album und eine große Welttournee, musikalisch hat er sich ebenfalls neu ausgerichtet. Mit seiner Mischung aus Techno und Future-Rave wird er beim Parookaville 2023 wieder die Massen zum Kochen bringen.

Nicht fehlen darf natürlich auch Steve Aoki, der bislang bei jeder Ausgabe dabei war. Auch im Jahr 2023 wird der US-Amerikaner aus Florida wieder in Weeze am Start sein und neben seiner Live-Show auch wieder fliegende Torten präsentieren. Kürzlich erst erschien sein siebtes Studioalbum „Hiroquest: Genesis“, welches er im kommenden Sommer dann auch auf den Bühnen des Parookaville zeigen will.

Bereits im letzten Jahr deutliche Spuren hinterlassen hat auch Timmy Trumpet. Der australische DJ aus Sydney schaffte 2014 mit „Freaks“ den Sprung aus der Versenkung und überzeugt seither mit energetischen Live-Shows und seiner Trompete. Am Festivalsonntag wird er 2023 auf der Mainstage als Headliner auftreten, wie die Veranstalter bereits verraten haben.

Freuen dürfen sich die Fans auch auf Felix Jaehn. Erst kürzlich wurde der DJ mit einer 1LIVE-Krone für seinen Song „Do It Better“ ausgezeichnet, den er mit der Künstlerin Zoe Wees produzierte. Derzeit nimmt sich der Superstar der elektronischen Musik eine kleine Auszeit, soll aber den kommenden Sommer pünktlich zurück sein, um den Festivalbesuchern auf dem Parookaville ordentlich einzuheizen. Er wird am Samstag auf der Mainstage zu sehen sein.

Auch Hardstyle-Fans kommen bereits auf ihre Kosten. So werden die Künstlerduos Headhunterz x Wildstylez erstmals als Kollaboration auftreten. Bereits in der Vergangenheit waren sowohl die Headhunterz als auch Wildstylez bekannt für berauschende Live-Shows. Beim Parookaville 2023 werden die beiden Acts dann gemeinsam einen Gig der Superlative bieten.

In der Berliner Szene hat sie bereits einen Namen, 2023 wird sich DJane Stella Bossi erstmals dem Parookaville-Publikum präsentieren dürfen. Die Aktionskünstlerin, die für ihre extrovertierte Art bekannt ist, hat in den vergangenen Jahren bereits die Clubs der Hauptstadt unsicher gemacht. Sie gilt als großes Talent und ist Teil einer neuen und jungen Generation von Künstern.

Weitere Künstler werden in den kommenden Tagen im Zuge der Artist Announcement Week auf allen Kanälen des Festivals so wie bei uns bekanntgegeben.

Parookaville 2023: Nur noch wenige Tickets verfügbar

Wie die Veranstalter mitteilen, gibt es bereits eine große Nachfrage an Tickets für das Parookaville 2023. So sind die Tageskarten für den Samstag bereits vergriffen, ebenso die Möglichkeiten, mit dem Campingwagen anzureisen. Auch alle VIP-Kategorien sind bereits ausverkauft, bei den Unterkünften und weiteren Tickets wird es ebenfalls knapp. Wer also 2023 beim Parookaville dabei sein möchte, muss sich langsam beeilen, sonst gibt es keine Tickets mehr.