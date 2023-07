Parookaville 2023: Die wichtigsten Tipps zur Anreise zum EDM-Festival in Weeze

Darauf haben EDM-Fans gewartet: In wenigen Tagen findet die siebte Ausgabe des Parookaville statt. Vom 21. bis 23. Juli verwandelt sich der Airport Weeze in die Spielstätte eines der beliebtesten Festivals in NRW. Bereits einen Tag zuvor (am 20. Juli) öffnet die Campsite ihre Pforten. Rund 75.000 Menschen wollen sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen. Die Karten für das Veranstaltungshighlight sind ausverkauft.

Für all diejenigen, die eines der begehrten Festivaltickets ergattern konnten, haben wir hier verschiedene Möglichkeiten zusammengestellt, wie ihr einfach und stressfrei zum Parookaville anreisen könnt.

Parookaville 2023: Anreise mit dem Auto

Gerade für Besucher, die einen langen Anfahrtsweg haben oder auf dem Parookaville campen möchten, ist das Auto oft die bequemste Art der Anreise – am besten über die A57. Die Autobahnstrecke ist nur 15 Minuten vom Festivalgelände entfernt und führt ins Rheinland, ins Ruhrgebiet sowie in die Niederlande.

Wer aus dem Rheinland oder dem Ruhrgebiet kommt, folgt der A57 in Richtung Nimwegen und nimmt dann die Ausfahrt 3 nach Goch oder die Ausfahrt 4 nach Uedem. Anreisende aus den Niederlanden folgen der A57 hingegen in Richtung Köln und nehmen die Ausfahrt 3.

Nicht ganz so einfach haben es Anreisende aus dem Kreis Kleve. In diesem Jahr müssen sie mit einigen Verkehrsbehinderungen auf dem Weg zum Parookaville rechnen. So beginnt die Stadt Kleve am Donnerstag, den 20. Juli, mit Arbeiten an der Kevelaerer/Twistedener Straße (K36), die voraussichtlich bis zum 26. Juli andauern. Zwischen der Einmündung Grüner Weg und dem Kreisverkehr Dorfstraße/Im Auwelt wird die Deckschicht der Fahrbahn erneuert. Für die Dauer der Arbeiten wird der betroffene Abschnitt voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke verläuft über die Weller Landstraße und Auf der Schanz.

Trotz des scheinbar ungünstigen Zeitpunkts der Bauarbeiten hat die Kreis Kleve Bauverwaltungs GmbH das Verkehrskonzept mit der Stadt Kevelaer sowie weiteren Beteiligten (Polizei, Rettungsdienst, Ordnungsamt) abgestimmt. Sie sehen die Zufahrtsmöglichkeiten wie folgt uneingeschränkt gegeben: Die Anfahrt zum Airportgelände führe von der B9 über die Weller Landstraße ( L491 ), Auf der Schanz und Wember Straße ( L361 ). Die Zufahrt zum Festivalgelände erfolge aus allen Richtungen ausschließlich über die B9 bis Weeze über den Willy-Brand-Ring ( L5 ) und die Weller Straße( L361 ). Für alle Festival-Besucher sei die Anfahrt weiträumig ausgeschildert.

Wie die „Rheinische Post“ berichtet wird es auch für alle anderen Auto-Anreisenden genügend Wegweiser zum Festival geben. Über 150 Stück sollen Parookaville-Besuchern am Ende den Weg zur Veranstaltung weisen. Die Vorkehrungsmaßnahmen dafür laufen bereits. Weiter heißt es, dass zu den 150 Schildern auch noch 100 „normale“ Verkehrsschilder hinzukommen, etwa für Temporeduzierungen oder Straßensperrungen.

Parookaville 2023: Wo kann ich mein Auto parken?

Bei den Parkplätzen auf dem Parookaville wird zwischen Campern und Tagesbesuchern unterschieden. So benötigen Camper das Parkticket „Parking: Campsite“ und müssen den Parkplatz „P Campsite“ nutzen.

Tagesbesucher benötigen das Parkticket „Parking: Festival“ und müssen den Parkplatz „P Tagesparker“ nutzen. Von hier aus werden alle Tagesbesucher vom Parkplatz zum Festivalgelände und wieder zurück geshuttelt. Dieser Shuttle ist kostenfrei.

Wer sein Parkticket noch nicht beim Ticketkaufprozess erworben hat, kann dies nachträglich jederzeit als Add-On im persönlichen MyTicket-Portal tun. Achtet hierbei auf die richtige Kategorie.

Parookaville 2023: Anreise mit dem Zug

Anders als 2022, als die Bahnstrecke in Richtung Weeze wegen Bauarbeiten gesperrt war, fahren die Züge dieses Jahr wieder ganz normal. Wie die Veranstalter mitteilen, wird es auch nachts wieder Sonderfahrten geben, sodass Festivalgänger sicher nach Hause kommen. Die Bahnsteige am Bahnhof Weeze sind barrierefrei.

Mit dem RE10 könnt ihr beispielsweise von Düsseldorf nach Weeze und wieder zurück gelangen. Infos zu weiteren Zugverbindungen und wann diese abfahren, findet ihr auf der Seite der Deutschen Bahn.

Parookaville 2023: Anreise mit dem Shuttlebus zum Festivalgelände und zur Campsite

Wer vom Bahnhof Weeze mit dem Shuttlebus zum Campingplatz des Parookaville fahren möchte, muss sich vorab das Add-On-Ticket „PV Shuttle Weeze – Campsite – Weeze“ kaufen. Dieses ist im Parookaville-Ticketshop erhältlich. Bitte beachtet: Es ist nicht möglich, von anderen Bahnhöfen direkt zur Campsite zu gelangen.

Ähnlich sieht es für Besucher aus, die vom Bahnhof Weeze zum Festivalgelände mit dem Shuttlebus gelangen möchten. Für diese Route ist das Add-On-Ticket „PV Shuttle Weeze – Festival – Weeze“ nötig. Das Ticket, welches die Hin- und Rückfahrt zum gewählten Ort enthält, kostet sieben Euro. Alle Mitfahrenden benötigen ein Ticket.

Parookaville 2023: Anreise mit dem „Partybus“

Wer von weiter weg zum Parookaville anreist, kann dies besonders einfach und bequem mit dem offiziellen Bus-Partner „Partybus“ tun. Dieser fährt euch aus Dutzenden Städten Deutschlands sowie aus Österreich, der Schweiz und Dänemark direkt bis zum Festivalgelände und bringt euch danach wieder nach Hause.

So könnt ihr das Auto stehen lassen und spart euch eine stressige Anreise. Alle Infos rund um die Halteorte, Abfahrtszeiten und Gepäckregelungen findet ihr auf der Website von „Partybus“.

Parookaville 2023: Anreise mit dem Flugzeug

In der Nähe des Parookaville befindet sich nur wenige Hundert Meter entfernt die Start- und Landebahn des Airport Weeze (NRN). Hier landen unter anderem Flugzeuge der irischen Fluggesellschaft Ryanair.

Weitere Flughäfen in der Nähe des Festivals sind:

Düsseldorf Airport, Deutschland (DUS). Entfernung zum Parookaville: 80km

Köln-Bonn Airport, Deutschland (CGN). Entfernung zum Parookaville: 135km

Airport Eindhoven, Niederlande (EIN). Entfernung zum Parookaville: 90km

Parookaville 2023: Anreise mit dem Fahrrad

Für sportliche Tagesgäste gibt es auch die Möglichkeit, mit dem Fahrrad anzureisen. Dafür müsst ihr die offizielle Zufahrt zum Airport Weeze in Richtung „P Tagesparker“ nehmen. Dort findet ihr ausgewiesene Stellplätze für Fahrräder. Ein Shuttle wird euch von hier direkt zum Festivaleingang bringen. Es ist nicht möglich, direkt am Festivaleingang zu parken.

Parookaville 2023: Weitere Anreisemöglichkeiten

Kiss + Ride (Hol- und Bringzone)

Für alle Parookaville-Besucher, die sich nur absetzen lassen, wird es auch in diesem Jahr wieder kostenlose Kiss + Ride-Zonen (Hol- und Bringzonen) geben. Es gibt jeweils eine Kiss + Ride-Zone für die Campsite und das Festivalgelände.

Camper müssen hierfür zur Zone „Kiss + Ride Campsite“. Tagesbesucher müssen hingegen nach der Zone „Kiss + Ride Tagesgäste“ Ausschau halten. Achtet unbedingt darauf, dass ihr euch in der richtigen Zone absetzen lasst. Beide Bereiche liegen so weit auseinander, dass sie fußläufig nicht zu erreichen sind.

Anreise mit einem privaten Bus

Wer mit einem privat organsierten Bus zum Festival anreisen möchte, muss dies bei mehr als neun Sitzplätzen mit Angabe der jeweiligen Ticketkategorie unter infodesk@parookaville.com anmelden.

Shuttlebus für Hotelgäste

Alle Festivalgänger, die ein Hotel-Package über das Parookaville gebucht haben, können gemütlich mit dem kostenlosen Shuttle zum Festival und wieder zurück fahren. Das sind die Abfahrtszeiten:

Freitag, 21.07.2023:

Abfahrten: 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:30 Uhr, 16:30 Uhr

Rückfahrten: 00:30 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:30 Uhr

Samstag, 22.07.2023:

Abfahrten: 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:30 Uhr, 16:30 Uhr

Rückfahrten: 00:30 Uhr, 02:00 Uhr, 03:00 Uhr, 04:30 Uhr

Sonntag, 23.07.2023:

Abfahrten: 13:00 Uhr, 14:00 Uhr, 15:30 Uhr, 16:30 Uhr

Rückfahrten: 22:30 Uhr, 00:00 Uhr, 01:00 Uhr, 02:30 Uhr

