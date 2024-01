Parkleuchten im Grugapark Essen startet am Samstag: So teuer sind die Tickets!

Zauberhaft beleuchtete Skulpturen, aufwendige Scheinwerfer-Inszenierungen und viel Stoff zum Träumen im Dunkeln: Das Parkleuchten im Grugapark Essen gehört zu den Lichterfest-Highlights in NRW und findet in diesem Jahr vom 20. Januar bis zum 25. Februar statt.

Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen will, der muss 2024 etwas tiefer in den Geldbeutel greifen: 9 Euro werden mittlerweile für das Ticket (Erwachsene ab 16 Jahren) fällig, eine Erhöhung um fast 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – da waren es noch 7 Euro. Kinder (6 bis 15 Jahre) zahlen 2024 nur 3,50 Euro, die Grugapark-Jahreskarte gewährt freien Eintritt.

Am besten besorgt ihr euch die Tickets frühzeitig online: Mit dem erhaltenen Code (per Ausdruck oder Handy) erhaltet ihr dann Zugang an den Kassen. Die Parkleuchten-Tickets sind terminlich nicht gebunden, sind jedoch nur für das Parkleuchten gültig. Alternativ kauft ihr die Tickets an der Abendkasse, müsst dort aber meist längere Schlangen in Kauf nehmen.

Parkleuchten im Grugapark 2024: Öffnungszeiten und alle Infos

Eingeschaltet wird die abendliche Illumination im Park mit Einsetzen der Dunkelheit, der Eintritt gilt für alle Besucher ab 16 Uhr. Geöffnet hat das bunte Spektakel bis zu diesen Zeiten:

Sonntag bis Donnerstag: 16 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 16 bis 22 Uhr

Einlass-Stopp ist jeweils eine Stunde vor dem Ende.

Wichtig! Die Kasse und der Zugang am Grugabad sind aufgrund einer Sanierung noch bis voraussichtlich März 2024 geschlossen. Betreten könnt ihr das Gelände somit nur über die folgenden vier Eingänge:

Haupteingang: Messeplatz, 45131 Essen

Eingang Orangerie: Virchowstr. 167, 45147 Essen

Eingang Mustergärten: Külshammerweg 2, 45149 Essen

Eingang Lührmannstraße: Lührmannstr. 80, 45131 Essen

Der Grugapark befindet sich gleich gegenüber dem Messegelände und ist auch über Autobahn gut angebunden. Tipps zum Parken haben wir hier für euch zusammengefasst.