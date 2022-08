Nibirii 2022: Tickets, Stages, Line-up – alle Infos zum Festival in Düren

Das Nibirii Festival ist wieder da! Nachdem 2019 erstmals am Dürener Badesee gefeiert wurde, gab es coronabedingt keine weitere Ausgabe. Nun ist das Festival in diesem Sommer wieder zurück. Wann aber findet das Nibirii Festival 2022 statt und wie viel kosten die Tickets? Hier bekommt ihr alle Infos zum Festival in Düren!

Was ist das Nibirii Festival?

Das Nibirii Festival ist ein von der Bootshaus Cologne GmbH veranstaltetes Festival. Das Bootshaus selbst an der Deutzer Werft ist ein Ableger des Warehouse Köln, welches bereits in den frühen Neunziger Jahren als Veranstaltungsort für Techno und elektronische Musik bekannt war.

Der Schwerpunkt heute liegt auf elektronischer Tanzmusik und EDM-Genres wie Electro-House und Trap. So wird es auch auf dem Nibirii Festival drei Bühnen mit den Schwerpunkten Goa, Drum’n’Bass und Techno geben.

>> Smag Sundance Festival 2022: Tickets, Stages, Line-up – alle Infos <<

Seit wann gibt es das Nibirii Festival?

Erstmals wurde das Nibirii Festival 2019 durchgeführt. Die letzten Jahre musste das Festival aber coronabedingt pausieren

Wo und wann findet das Nibirii Festival statt?

Das Nibirii Festival findet vom 19. bis zum 21. August 2022 am Dürener Badesee statt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nibirii (@nibirii)

Wie ist das Nibirii Festival entstanden?

Zur Entstehung des Festivals gibt es wenig Informationen. Die Verantwortlichen vom Club Bootshaus und vom Dürener Badesee steckten in vor dem Sommer 2019 die Köpfe zusammen und entschieden, die warmen Monaten im Sommer 2019 zu nutzen, um ein Festival zu veranstalten. Geboten werden sollte auf drei Bühnen alles, was das elektronische Herz zu bieten hatte. Im Fokus standen dabei Goa-Psytrance , Drum’n’Bass und Techno. Als zusätzliches Schmankerl bot man allen Gästen die Möglichkeit, sich im See abzukühlen.

>> Summerjam 2022 in Köln: Line-up, Tickets, Corona-Regeln <<

Was sind die Genres und Musikrichtungen beim Nibirii Festival?

Beim Nibirii Festival gibt es ausschließlich elektronische Musik zu hören. Goa, Techno oder Drum’n’Bass werden hier für drei Tage die Besucher beschallen.

Welche Bühnen gibt es beim Nibirii Festival?

Auf dem Nibirii Festival gibt es drei Bühnen, die entweder Goa, Techno oder Drum’n’Bass anbieten:

Goa Island

Techno Beach

DnB Forest

Wie viele Besucher werden auf dem Nibirii Festival erwartet?

Insgesamt rechnen die Veranstalter des Nibirii Festivals mit rund 15.000 Gästen.

>> San Hejmo 2022: Viel mehr als nur Musik – erste Street Artists vorgestellt <<

Ab welchem Alter kann auf dem Nibirii Festival gefeiert werden?

Das Nibirii Festival darf ab einem Alter von 18 Jahren besucht werden. Aufgrund von Jugendschutzbestimmungen wird von dieser Regelung laut Veranstalter auch nicht abgewichen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nibirii (@nibirii)

Ist das Campen auf dem Nibirii Festival möglich?

Campen ist auf dem Nibirii Festival möglich. Ein eigener Campground öffnet am ersten Festivaltag, den Freitag, den 19. August, ab 8 Uhr morgens. Was ihr alles zum Camping mitnehmen dürft und was verboten ist, dazu findet ihr eine genaue Auflistung hier.

>> Ruhr in Love 2022: Line-up, Tickets, Anfahrt – alle Infos zum Festival <<

Wie sieht das Line-up beim Nibirii Festival aus?

Techno Beach:

A*S*Y*S

Alfred Heinrichs

Alignment

Arado

Chris Di Perri

Deborah De Luca

I Hate Models

Janara

Johannes Schuster

Joyhauser

Kevin Arnold

Klangfarbe Antifeind

Klangkünstler

Klaudia Gawlas

Mike Gibki

O’Doyle

Raito

Reinier Zonneveld

Sofie Sapuna

Spektre

T78

Timmy Libera

Trym

Goa Island:

Ace Ventura

Captain Hook

Egorythmia

Fabio Fusci

Ghost Rider

Gorovich

Infected Mushroom

Liquid Soul

Neelix

Omiki

Outsiders

Phaxe

Ranji

Vini Vici

DnB Forest:

Black Sun Empire

Camo & Krooked

Daxta MC

Delta Heavy

Drop That Takeover

Eatbrain League

Fox Stevenson

Gourski

Jaycut

Jon Void

Koven

Lyne

Netsky

Noisia

Phace

Sub Focus & ID

The Prototypes

>> San Hejmo 2022: Tickets, Stages, Line-up – alle Infos zum Weezer Festival <<

Was kosten Tickets für das Nibirii Festival 2022?

Sowohl die Blindtickets als auch die Early-Bird-Tickets sind bereits vergriffen. Ein Ticket nur für den Freitag kostet euch 59,99 Euro. Für den Samstag kostet euch ein Einzelticket 69,99 Euro. Für das komplette Wochenende müsst ihr 94,99 Euro auf den Tisch legen. Wenn ihr dazu noch campen wollt, kostet das Gesamtpaket 134,99 Euro.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nibirii (@nibirii)

Auch beim Nibirii Festival gibt es VIP-Tickets zu kaufen. Für den Freitag kostet der VIP-Pass 84,99 Euro, für den Samstag 94,99 Euro. Für das komplette Wochenende zahlt ihr 149,99 Euro, mit Camping müsst ihr dann 189,99 Euro zahlen.

Zudem bieten die Veranstalter einen Partybus-Service an, der euch in ganz Deutschland abholt und zum Festival bringt. Nähere Informationen dazu findet ihr hier.

>> Juicy Beats 2022: Line-up, Tickets, Camping – alle Infos <<

Wie ist die Anfahrt zum Nibirii Festival?

Vom Dürener Hauptbahnhof fahren regelmäßig kostenlose Shuttlebusse zum Festival. Wer sich aber nicht benimmt, wird nicht mitgenommen. Darauf wird extra auf der Internetseite der Veranstalter verwiesen. Ansonsten könnt ihr auch direkt am Festivalgelände parken für 10 Euro pro Tag. Wer sein Auto am Campingplatz abstellen möchte, zahlt 20 Euro.

Zusätzlich wird es zum bestehenden S Bahn Verkehr zusätzliche Züge geben, die zu später Stunde den Verkehr unterstützen und euch in Richtung Aachen Hbf und Köln Hbf transportieren.

Mehr zum Thema Festival: