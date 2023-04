Nibirii 2023: Tickets, Stages, Line-up, Camping – die Infos zum Festival in Düren

Das Nibirii Festival ist wieder da! Nachdem 2019 erstmals am Dürener Badesee gefeiert wurde, gab es coronabedingt zunächst keine weitere Ausgabe. 2022 war das Festival im Sommer wieder zurück. Wann aber findet das Nibirii Festival 2023 statt und wie viel kosten die Tickets? Hier bekommt ihr alle Infos zum Festival in Düren!

Was ist das Nibirii Festival?

Das Nibirii Festival ist ein von der Bootshaus Cologne GmbH veranstaltetes Festival. Das Bootshaus selbst an der Deutzer Werft ist ein Ableger des Warehouse Köln, welches bereits in den frühen Neunziger Jahren als Veranstaltungsort für Techno und elektronische Musik bekannt war.

Der Schwerpunkt heute liegt auf elektronischer Tanzmusik und EDM-Genres wie Electro-House und Trap. So wird es auch auf dem Nibirii Festival drei Bühnen mit den Schwerpunkten Goa, Drum’n’Bass und Techno geben.

Seit wann gibt es das Nibirii Festival?

Erstmals wurde das Nibirii Festival 2019 durchgeführt. Danach musste das Festival aber coronabedingt pausieren. 2022 gab es dann die zweite Ausgabe des Neulings.

Wo und wann findet das Nibirii Festival statt?

Das Nibirii Festival findet vom 25. bis zum 27. August 2023 am Dürener Badesee statt.

Wie ist das Nibirii Festival entstanden?

Zur Entstehung des Festivals gibt es wenig Informationen. Die Verantwortlichen vom Club Bootshaus und vom Dürener Badesee steckten in vor dem Sommer 2019 die Köpfe zusammen und entschieden, die warmen Monaten im Sommer 2019 zu nutzen, um ein Festival zu veranstalten. Geboten werden sollte auf drei Bühnen alles, was das elektronische Herz zu bieten hatte. Im Fokus standen dabei Goa-Psytrance , Drum’n’Bass und Techno. Als zusätzliches Schmankerl bot man allen Gästen die Möglichkeit, sich im See abzukühlen.

Was sind die Genres und Musikrichtungen beim Nibirii Festival?

Beim Nibirii Festival gibt es ausschließlich elektronische Musik zu hören. Goa, Techno oder Drum’n’Bass werden hier für drei Tage die Besucher beschallen.

Welche Bühnen gibt es beim Nibirii Festival?

Auf dem Nibirii Festival gibt es inzwischen vier Bühnen, die entweder Goa, Techno oder Drum’n’Bass anbieten:

Goa Island

Techno Beach

DnB Forest

Hidden Stage

Wie viele Besucher werden auf dem Nibirii Festival erwartet?

Insgesamt rechnen die Veranstalter des Nibirii Festivals mit rund 15.000 Gästen.

Ab welchem Alter kann auf dem Nibirii Festival gefeiert werden?

Das Nibirii Festival darf ab einem Alter von 18 Jahren besucht werden. Aufgrund von Jugendschutzbestimmungen wird von dieser Regelung laut Veranstalter auch nicht abgewichen.

Ist das Campen auf dem Nibirii Festival möglich?

Campen ist auf dem Nibirii Festival möglich. Ein eigener Campground öffnet bereits einen Tag vor dem ersten Festivaltag, am Donnerstag, den 24. August, um 12 Uhr. Dieser wird bis zum 28. August um 12 Uhr geöffnet sein. Mehr Informationen folgen, sobald die Veranstalter mehr wissen.

Wie sieht das Line-up beim Nibirii Festival aus?

Techno Beach:

999999999

Charlie Sparks

Dax J

Deborah De Luca

I Hate Models

Johannes Schuster

Klangkuenstler

Klaudia Gawlas

Lilly Palmer

Neon Graveyard

Nico Moreno

Trym

Goa Island:

Animato

Astrix

Berg

Blastoyz

Bliss

Captain Hook

Fabio Fusco

Falex

Neelix

Ranji

Ritmo

Vini Vici

Whiteno1se

DnB Forest:

A.M.C feat. Phantom

Bou

Camo & Krooked

Delta Heavy

Fox Stevenson

Friction

Gourski

Jon Void

Kanine

Luude

Siren

Tantrum Desire

Hidden Stage:

Akki

Arado

Cloudy

Gregor Tresher

Oliver Schories

Stella Bossi

Zeuz

Was kosten Tickets für das Nibirii Festival 2023?

Ihr habt wie immer die Möglichkeit aus einer Vielzahl von Angeboten auszuwählen. Das Weekend Ticket inklusive Camping kostet euch 194,99 Euro. Das Weekend Ticket ohne das Campingangebot kostet 129,99 Euro. Das Tagesticket für den Freitag kostet 64,99 Euro, für den Samstag müsst ihr 79,99 Euro auf den Tisch legen. Für den Sonntag gibt es noch keine Einzeltickets.

Ob es beim Nibirii 2023 auch wieder VIP-Tickets zu kaufen gibt, bleibt abzuwarten. Da es aber bereits im letzten Jahr entsprechend Angebote gab, ist es wahrscheinlich, dass es auch in diesem Jahr wieder VIP-Tickets zu kaufen gibt. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Zudem bieten die Veranstalter einen Partybus-Service an, der euch in ganz Deutschland abholt und zum Festival bringt. Nähere Informationen dazu findet ihr hier.

Wie ist die Anfahrt zum Nibirii Festival?

Vom Dürener Hauptbahnhof fahren regelmäßig kostenlose Shuttlebusse zum Festival. Wer sich aber nicht benimmt, wird nicht mitgenommen. Darauf wird extra auf der Internetseite der Veranstalter verwiesen. Ansonsten könnt ihr auch direkt am Festivalgelände parken für 10 Euro pro Tag. Wer sein Auto am Campingplatz abstellen möchte, zahlt 20 Euro.

Zusätzlich wird es zum bestehenden S Bahn Verkehr zusätzliche Züge geben, die zu später Stunde den Verkehr unterstützen und euch in Richtung Aachen Hbf und Köln Hbf transportieren.

