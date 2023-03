Freizeit in NRW

Neue Freizeit-Attraktion in NRW: Riesiger Surfpark kommt nach Krefeld

14. März 2023

Am Elfrather See in Krefeld entsteht eine neue Attraktion: Ein Mega-Surfpark mit Campingplatz. Alles, was ihr zum neuen Highlight in NRW wissen müsst, erfahrt ihr hier.