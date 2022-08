Nach Electrisize ist vor Electrisize: Ticket-Vorverkauf für 2023 gestartet

Gerade erst ist das Comeback des Electrisize-Festivals am Haus Hohenbusch vorbei, da blicken die Veranstalter schon auf die 13. Ausgabe im kommenden Jahr – und nehmen ihre Fans mit: Am Dienstag (16. August) ist der Ticketvorverkauf für 2023 gestartet!

„Danke, Electrisize Family“, wird die frohe Botschaft mit einer kleinen Rückblendeeingeleitet. „Was für ein geiles Wochenende war das bitte? Über drei Jahre habt ihr darauf gewartet, dass ihr endlich wieder zurückkehren könnt. Dass ihr die ganze Zeit über an unserer Seite wart und so zahlreich am Wochenende mit uns zusammen unser Comeback gefeiert habt, bedeutet uns echt viel.“

„Nie wieder“ wolle man so lange auf ein Wiedersehen warten müssen. „Daher wollen wir uns mit euch direkt wieder für nächstes Jahr verabreden.“ Das Datum: der 11. bis 13. August 2023. Und die Tickets gibt es schon wenige Tage nach der Festival-Ausgabe 2022. Am Dienstag um 18 Uhr hat der Ticketvorverkauf für Electrisize 2023 begonnen. Tickets können auf der Electrisize-Homepage erworben werden.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Electrisize Festival (@electrisize)

Electrisize 2023 wieder an drei Festivaltagen

Wie 2022 erstmals wird es also auch 2023 wieder drei Electrisize-Tage geben. Auch das restliche Konzept bleibt bestehen: Auf fünf Bühnen treten am gesamten Wochenende über 120 Artists aus EDM, Techno, Hardstyle und anderen Bereichen auf. Für das ultimative Electrisize-Feeling steht auch 2023 wieder der große Comfort-Campingplatz „Electricity“ in nur zwei Gehminuten von der Mainstage bereit. Hier geht das Festival traditionell mit der beliebten Silent Disco weiter.

Die Ticketpreise für Electrisize 2023 im Überblick:

Full Weekend: 129 Euro

Kombiticket Freitag + Samstag: 109 Euro

Kombiticket Samstag + Sonntag: 95 Euro

Camping (muss separat gekauft werden): 65 Euro

Dayticket Freitag: 65 Euro

Dayticket Samstag: 75 Euro

Dayticket Sonntag: 39 Euro (U16: 9,90 Euro)

VIP Full Weekend: 199 Euro

VIP Dayticket Freitag: 99 Euro

VIP Dayticket Samstag: 119 Euro

VIP Dayticket Sonntag: 79 Euro

Im Gegensatz zu 2022 sind die Preise für Tickets für das Electrisize-Festival ein wenig gestiegen – im Durchschnitt um etwas mehr als zehn Prozent. Zusammenhängen dürfte das mit der der Inflation sowie dem Preisanstieg in vielen Bereichen.

>> Die besten Festivals 2022 in NRW: Parookaville, San Hejmo, Juicy Beats und Co. <<