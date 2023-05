Movie Park in Bottrop: Öffnungszeiten, Eintritt, Attraktionen – alle Infos

Im Movie Park in Bottrop-Kirchhellen stehen Filme und mittlerweile auch Serien im Fokus. Ihr plant einen Besuch? Alle Infos zum Park und den Attraktionen gibt es hier.

Was ist der Movie Park?

Der Movie Park ist ein Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen (NRW). Der Freizeitpark liegt in Bottrop-Kirchhellen im Kreis Recklinghausen. Eröffnet wurde der Park 1996. Erst trug er den Namen „Warner Brothers Movie World“. 2005 folgte die Umbennung in „Movie Park Germany“.

Seit jeher steht der Bezug zu Filmen und TV-Shows im Fokus des Parks. Namensträger der Attraktionen über die Jahre waren zum Beispiel „Batman“, „Spongebob“ und „Shrek“. Da auch im Movie Park mit der Zeit gegangen werden muss, wurde mittlerweile ein Bereich für „Paw Patrol“ eingeführt – ein Paradies für Kinder.

Mit über 1,2 Million Besuchern jährlich zählt der Movie Park zu den größten Freizeitparks Deutschlands. Der Movie Park ist neben dem Phantasialand der beliebteste Freizeitpark in Nordrhein-Westfalen.

Wann hat der Movie Park geöffnet?

In der Regel hat der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Saison im Movie Park läuft normalerweise von März bis Anfang November. Gerade gegen Ende der Saison ist es durchaus üblich, dass die Schließzeiten variieren.

An manchen Tagen schließt der Park dann nicht erst um 18 Uhr, sondern bereits um 17 Uhr. Allerdings gibt es auch Tage, an denen der Park bis 22 Uhr geöffnet ist. Dann lohnt sich der Besuch natürlich noch mehr. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, checkt die Öffnungszeiten für euren Besuchstag noch einmal auf der Website.

Wie teuer ist ein Ticket für den Movie Park?

Das variiert im Falle des Movie Park stark! Es gibt zum einen mehrere Möglichkeiten, an eine Tageskarte zu kommen. Etwa kann man sich eine Karte ohne festen Termin bzw. ohne feste Bindung an einen Tag kaufen.

Dann kostet ein Ticket für den Vollzahler 56,90 Euro und Tickets für Kinder von vier bis elf Jahren 51,90 Euro. Kinder unter vier Jahren kommen kostenlos in den Park. Ermäßigungen gibt es für Gäste ab 65 Jahren, Schwangere und Personen mit Behinderungen (mit Nachweis) – da liegt der Preis bei 29,90 Euro.

Sparen könnt ihr, wenn ihr euch auf einen Tag festlegt. Dann kosten euch die Tageskarten ab 29,90 Euro aufwärts – erhältlich sind die Tickets im Online-Shop.

Für ein Parkplatzticket werden darüber hinaus noch 8 Euro fällig.

Die interessantesten Attraktionen im Movie Park

Was die Achterbahnen im Movie Park betrifft, ist „Bandit“ nicht nur ein echter Klassiker, sondern nach wie vor sehr beliebt. 1999 wurde sie als erste Holz-Achterbahn Deutschlands eröffnet. 18 Jahre später wurde „Star Trek – Operation Enterprise“ eröffnet. Die Achterbahn ist mit bis zu 90 km/h unterwegs. Hier kommen also nicht nur Star-Trek-Fans auf ihre Kosten.

In der „Movie Park Studio Tour“ geht es per Achterbahn durch die Archive der Studios – inklusive einiger „schneller“ Überraschungen. Der große Vorteil dieser Achterbahn: sie ist bereits für Kinder ab 1,10 Meter freigegeben und somit ein Spaß für die ganze Familie.

Ebenfalls lohnenswert ist ein Ausflug in „Van Helsing’s Factory“: die kultige Indoor-Achterbahn war mal in fester Hand der Gremlins, macht aber auch als Vampirjagd viel Spaß.

Große Tradition haben die Welten im Movie Park, die von einem bestimmten Film oder einer bestimmten Serie inspiriert wurden. Zum Beispiel wurde 2005 der „Spongebob“-Bereich eröffnet, er wurde dann erst in einen „Shrek“- und dann in einen „Ice Age“-Bereich umgewandelt. 2019 wurde zudem die „Paw Patrol Adventure Tour“ eröffnet.

Gibt es Hotels im Movie Park?

Nein! Direkt im Movie Park gibt es im Gegensatz etwa zum Phantasialand kein eigenes Hotel. Allerdings bietet der Movie Park auch Pakete an, bei denen Aufenthalte mit Hotelbesuch zusammengebucht werden können. Wie geht das?

Auf der Website verweist der Movie Park auf einige Hotels in der Umgebung des Parks, die für eben diese Pakete gebucht werden können. Das nächste Hotel, ein Hotel in Gladbeck, ist zehn Kilometer entfernt. Alternativ gibt es auch Unterkunftsmöglichkeiten etwa in Oberhausen und Essen.

Parken und Anreise zum Movie Park Bottrop: Wie komme ich hin?

Mit dem Auto ist der Movie Park nur einen Steinwurf von der A31 entfernt. Nutzt einfach die die Ausfahrt 39 (Bottrop-Feldhausen) oder alternativ die Ausfahrt 40 (Kirchhellen). Gegen eine Tagesgebühr von 8 Euro könnt ihr auf dem groß angelegten Parkplatz parken. Das Ticket dafür gibt es an der Infokasse oder am Automaten direkt am Haupteingang.

Mit dem Zug nutzt ihr die Bahnhaltestelle direkt am Park (Feldhausen). Angesteuert wird die Haltestelle vom RE14 (ab Essen Hauptbahnhof) oder dem RE43 (ab Dortmund Hauptbahnhof über Herne in Richtung Dorsten). Von dort sind es etwa 400 Meter Fußweg bis zum Movie Park.

Auch die Anreise per Bus ist lohnenswert: der Bus hält direkt am Haupteingang, darunter die Linien „X42“ (aus Oberhausen) und „267“ (ZOB Bottrop).