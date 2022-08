Moerser Kirmes 2022: Termin, Öffnungszeiten, Parken und alle Infos

Die Moerser Kirmes ruft wieder in die Innenstadt – und die Kirmes-Fans freuen sich. Anfang September startet das größte Volksfest am Niederrhein und nimmt dabei zahlreiche Straßen vom Friedrich-Ebert-Platz bis zum Kastellplatz in Beschlag. Wir verraten, was euch erwartet.

Die Ursprünge der Moerser Kirmes sollen bis ins Jahr 1880 zurückreichen: Das populäre Fest in der Innenstadt hat also bereits einige Jahre auf dem Buckel. Kein Wunder also, dass der Name noch immer zieht – vor allem nach zwei Jahren Corona-verordneter Zwangspause. Bei den Schaustellern sind die Meinungen jedoch gespalten: Lockdowns, Preissteigerungen und der enorme Personalmangel zehren selbst an den Kräften gut aufgestellter und durchorganisierter Veranstalter. Dennoch rechnet man mit hohen Besucherzahlen.

Moerser Kirmes 2022: Termin

Zwei Jahre Corona-Pause liegen hinter den Moerser Kirmes-Fans, 2022 geht es endlich wieder los: Die Moerser Kirmes startet am Freitag, dem 2. September und läuft dann bis einschließlich Dienstag, 6. September.

Moerser Kirmes 2022: Öffnungszeiten

Verglichen mit anderen Volksfesten startet die Kirmes meist etwas später. Vor allem am ersten Tag solltet ihr darauf achten, nicht zu früh dort zu sein: Es geht erst um 17 Uhr los! Das sind die Öffnungszeiten der Moerser Kirmes auf einen Blick:

Freitag, 2. September 2022: 17 bis 24 Uhr

Samstag, 3. September 2022: 14 bis 24 Uhr

Sonntag, 4. September 2022: 11 bis 23 Uhr

Montag, 5. September 2022: 12 bis 24 Uhr

Dienstag, 6. September 2022: 14 bis 22 Uhr

Moerser Kirmes 2022: Feuerwerk und Familientag

Ein Feuerwerk gehört zu jeder guten Kirmes dazu – natürlich auch zur Moerser Kirmes. Leider haben die letzten Kirmessen in NRW gezeigt: Feuerwerke bei extremer Trockenheit werden gerne mal spontan abgesagt. Ob die Situation Anfang September für die Moerser Kirmes ähnlich schwierig ausfällt, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Immerhin: Dank der innerstädtischen Lage stehen die Chancen für ein Feuerwerk gut.

Geplant ist das große Feuerwerk am Dienstag, dem 6. September, gegen 22 Uhr.

Zusätzlich wirbt die Moerser Kirmes mit einem besonders günstigen Familientag am Sonntag, dem 4. September 2022. Wer gerne mit der ganzen Sippe unterwegs ist, sollte sich diesen Termin vormerken.

Moerser Kirmes 2022: Standort, Parkplätze und Anfahrt

Die Meile erstreckt sich vom Friedrich-Ebert-Platz über die Homberger Straße und Steinstraße zum Neumarkt und zum Kastellplatz.

Die Moerser Kirmes zieht sich einmal quer durch die Innenstadt der Stadt am Niederrhein: Die Strecke startet am Friedrich-Ebert-Platz und erstreckt sich dann über den Neumarkt bis hin zum Kastellplatz.

Die meisten Fahrgeschäfte findet ihr wie gewohnt direkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz, die Fußgängerzonen am Königlichen Hof und an der Steinstraße sorgen für jede Menge Gaumenschmaus und bunte Buden. Livemusik und Partystimmung pur locken schließlich zur großen Bühne am Neumarkt. Am Kastellplatz, gleich vor dem Moerser Schloss, endet das bunte Treiben – definitiv eine lange Strecke, die sich für einen hervorragenden Spaziergang eignet.

Aufgrund der Moerser Kirmes werden alle drei genannten Plätze (Friedrich-Ebert-Platz, Neumarkt und Kastellplatz) komplett gesperrt. Damit fallen die hier vorhandenen Parkplätze für Besucher leider aus der Gleichung. Wie bei jeder Kirmes lohnt sich – insbesondere für Ortsunkundige – die Anfahrt mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wer dennoch auf das Auto setzt versucht sein Glück direkt am Bahnhof (Link zu Googlemaps) oder im Parkhaus an der Essenbergerstraße (Link zu Googlemaps). Von beiden Parkmöglichkeiten benötigt ihr nur einen kurzen Fußweg bis zum Rummel. Den offiziellen Kirmesparkplatz findet ihr dagegen auf der Mühlenstraße (Link zu Googlemaps) – hier wird es schnell voll.

Moerser Kirmes 2022: Attraktionen, Biergarten und Imbissbuden

Obwohl die Moerser Kirmes sich quer durch die Innenstadt zieht, hat das Volksfest auch einige große Highlights in Petto. Die genauen Attraktionen für 2022 wurden noch nicht bestätigt, allerdings gehen wir fest davon aus, dass die „Klassiker“ ihren Weg zurück nach Moers finden. Will heißen: Ein Freefall-Tower, eine Achterbahn und Kult-Attraktionen wie der Breakdance, Wellenflug und Musik-Express sind sicher vor Ort. Laut erster Bekanntgabe der Stadt Moers sind in diesem Jahr mehr als 200 Schaustellerinnen und Schausteller mit von der Partie – langweilig wird euch vor Ort garantiert nicht.

Und wer nach all dem Trubel einfach mal abschalten will, der darf im Biergarten der Moerser Kirmes vorbeischauen. Mit einem kühlen Bierchen in der Hand lässt sich der Tag dann noch schöner zelebrieren.