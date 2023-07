Juicy Beats 2023 in Dortmund: So gelingt das Parken und die Anreise zum Westfalenpark

Am 28. und 29. Juli steigt in Dortmund wieder das Juicy Beats Festival im Westfalenpark. Mit dabei sind unter anderem Kraftklub und SDP sowie Nina Chuba und Badmómzjay. Das verspricht großen Andrang, Tausende Besucher werden in der Borussenstadt erwartet. Wir geben euch Tipps, wie ihr am besten nach Dortmund anreist und wo ihr parken könnt.

Juicy Beats Festival 2023: So reist ihr mit dem Auto nach Dortmund

Wer mit dem Auto nach Dortmund zum Juicy Beats 2023 anreist, der muss vor allem dafür sorgen, dass er ein Parkticket erhält. Das könnt ihr sowohl online als auch vor Ort erstehen. Kostenpunkt pro Tag sind 8 Euro.

Wer ein solches Ticket besitzt, darf auf den Parkflächen C bis F stehen, wie die Veranstalter erklären. Nicht stehen dürft ihr dagegen auf den Flächen E1, E2 und F3. Diese Parkplätze empfiehlt das Juicy Beats:

C1

C2

D1

D2

E3

F2

Die Flächen liegen in unmittelbarer Nähe zum Festivalgelände und bieten ausreichend Platz für genug PKW. Bei der An- und Abreise kann es dennoch zu kleineren Staus kommen, weshalb ihr ein wenig Zeit einplanen solltet.

Juicy Beats Festival 2023: So reist ihr mit dem ÖPNV nach Dortmund

Wer lieber auf das Auto verzichtet und stattdessen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Dortmund anreist, hat Glück, denn der Westfalenpark ist sehr gut mit dem ÖPNV zu erreichen. Mit dem Festivalticket könnt im gesamten VRR-Bereich kostenlos zum Festival hinfahren sowie abreisen. Vom Dortmunder Hauptbahnhof habt ihr dann mit folgenden Linien die Möglichkeit, den Westfalenpark anzufahren:

U45 (Richtung Westfalenhallen)

U49 (Richtung Hacheney)

Die Haltestelle für beide Linien heißt verständlicherweise: Westfalenpark. Um auf den Andrang zu reagieren, hat die Stadt Dortmund bereits angekündigt, auch für die Linien U45 (Fredenbaum – Hbf – Westfalenhallen), U46 (Brunnenstraße – Westfalenhallen) und U49 (Hafen – Hbf – Hacheney) die Kapazitäten zu erhöhen.

Sonderfahrten von Mitternacht bis in die frühen Morgenstunden sollen zudem zwischen dem Westfalenpark und dem Hauptbahnhof stattfinden. Alle zehn Minuten wird dann eine Bahn abfahren und folgende Haltestellen beinhalten:

Westfalenhallen

Westfalenpark

Kampstraße

Hauptbahnhof

Juicy Beats 2023: Hier findet ihr die Eingänge zum Festival

Da der Westfalenpark nicht gerade klein ist, hier noch ein paar Tipps, wie ihr einfacher den Einlass zum Juicy Beats 2023 findet. Der ist nämlich an der Ruhrallee im Nordwesten des Parks. Hier kommen erfahrungsgemäß auch die meisten Gäste und Besucher an, weshalb es hier schon mal zu Wartezeiten kommen kann.

Geöffnet werden die Tore am Freitag ab 14 Uhr, am Samstag ab 12 Uhr. Weitere Eingänge befinden sich im Süden des Parks an den Blütengärten sowie an der Buschmühle. Wem es also im Norden zu lange dauert, der kann schauen, ob es im Süden schneller aufs Gelände geht.

Wer eine Presseakkreditierung besitzt oder auf der Gästeliste steht, muss sich über den Eingang am Florianturm (Florianstraße/Am Kaiserhain) registrieren lassen. Der Vorteil hier ist, dass man schneller auf dem Gelände ist.

Menschen mit Behinderungen oder Familien mit Kindern sollen laut Veranstalter dagegen die speziellen Eingänge am Café Durchblick an der Florianstraße oder Kaiserhain nutzen.

Hier sind alle Eingänge noch einmal in der Übersicht: