Haaner Kirmes 2022 startet am 23. September – Öffnungszeiten, Anfahrt, Attraktionen

Endlich wieder Kirmes in Haan: Ab dem 23. September eröffnet das populäre Volksfest in der Gartenstadt und schickt sich an wieder rund 400.000 Menschen in die Innenstadt zu locken. Wir fassen die wichtigsten Infos für euch zusammen.

Haaner Kirmes 2022: Öffnungszeiten

Diesmal startet die Haaner Kirmes bereits an einem Freitag.

Freitag, 23. September 2022, ab 17 Uhr bis ca. 24 Uhr

Samstag, 24. September 2022, ab 14 Uhr bis ca. 1 Uhr morgens

Sonntag, 25. September 2022, ab 11 Uhr bis ca. 23.30 Uhr

Montag, 26. September 2022, ab 10 Uhr bis ca. 23 Uhr

Dienstag, 27. September 2022, ab 14 Uhr bis ca. 23 Uhr

Haaner Kirmes 2022: Wo findet die Kirmes in Haan statt?

Die Haaner Kirmes zieht sich quer durch die Innenstadt: Viele Attraktionen finden sich auf der Kaiserstraße (B228). Aber auch auf dem Marktplatz wird munter gefeiert, während sich das Kirmes-Gelände in Richtung Osten bis zur Mittelstraße und zum großen Parkplatz an der Stadtverwaltung verläuft. Das Riesenrad findet sich gleich in Front der Stadtbücherei.

Haaner Kirmes 2022: Wann findet das Feuerwerk statt?

Das große Finale findet am Dienstag (27. September) ab ca. 21.30 Uhr statt. Die Veranstalter kündigen ein „Super-Mega Höhenfeuerwerk“ an, welches den Himmel über Haan hell erleuchten lassen soll.

Haaner Kirmes 2022 – alle Attraktionen auf einen Blick

Schwein gehabt: Kurz vor dem Start der Haaner Kirmes musste ausgerechnet die größte Attraktion, das „Jupiter“-Riesenrad, eine Absage geben. Der Hintergrund der Absage: Personalprobleme. Umso schöner, dass die Veranstalter der Kirmes kurzfristig Ersatz finden konnte. Anstelle vom „Jupiter“-Riesenrad dreht sich nun das „White Wheel“ der Familie „M & S Küchenmeister“.

Riesenrad White Wheel

Hawaii Swing

The Real Nessy

Shake & Roll

Krake (im neuen Design)

Rock & Roll

Jetlag

Wellenflug

Night Style

Looping the Loop

Autoscooter Diamond

Wilde Maus

Action House

Musik-Express

Crazy Dancer

Geisterstadt

Kinderkarussells und Fahrgeschäfte

Haaner Kirmes 2022: Wo ist was? – der Lageplan

Einmal quer durch die Innenstadt zieht sich die Haaner Kirmes auch in diesem Jahr. Mit einer Länge von fast 2 Kilometern und rund 35.000 Quadratmetern Fläche bietet das Volksfest Platz für rund 200 Fahrgeschäfte und Stände. Damit gehört die Haaner Kirmes zu den größten Kirmessen in der Umgebung.

Haaner Kirmes 2022: Partytime!

Im Ausschank „Armer Ritter“ (Turnstraße) wird es tägliche Livemusik mit deutschen und internationalen Hits zum Mitsingen und Abtanzen geben. Im Ausschank „Trabers Pub“ (Neuer Markt Nord) legt täglich ein DJ auf und sorgt für beste Partystimmung.

Haaner Kirmes 2022: Feiertag am Kirmesmontag

Was für den Rest im Rheinland der Karneval ist, präsentiert sich für die Bevölkerung in Haan jährlich als Kirmes – tatsächlich nimmt das Volksfest innerhalb der Stadt einen großen Stellenwert ein. Das zeigt sich vor allem daran, dass es am Kirmes-Montag „frei“ gibt: Haaner Geschäfte und Ämter schließen frühzeitig und die Kinder erhalten schulfrei.

Haaner Kirmes 2022: Anfahrt und Parken

Da ein Großteil der Innenstadt von Haan zur Kirmes-Zeit gesperrt ist, sind Parkplätze vor Ort leider Mangelware. Die Veranstalter empfehlen dringend mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen!

Dabei haben sich sowohl die Rheinbahn und die Solinger Stadtwerke auf einige Extraschichten eingerichtet – inklusive Spätverkehr bis Mitternacht.

Wer dennoch mit dem Auto kommen will, der findet in zwei Tiefgaragen am Kirmesgelände eventuell noch einen freien Platz. Und mit einem Tageshöchstpreis von nur 5 Euro wird das Parken auch nicht allzu teuer. Ihr findet die Tiefgaragen am Schillerpark (Schillerstraße) und an der Dieker Straße (Zufahrt nur über Ellscheider Straße). Beide Zufahrten sind gut ausgeschildert und werden von 40 Verkehrskadetten ausgewiesen.

Mit den Öffentlichen aus Richtung Westen:

Düsseldorf-Südallee und Benrath, Hilden

Linie 784, Rheinbahn, bis Windhövel direkt am Kirmesplatz

Düsseldorf-Mitte

Linie SB 50, Rheinbahn, bis Windhövel, direkt am Kirmesplatz

ab Erkrath-Hochdahl

Linie 786, Rheinbahn, bis Windhövel, direkt am Kirmesgelände

Mit den Öffentlichen aus Richtung Süden:

(Neue Haltestelle)

Solingen

Linie 692, Solinger Stadtwerke, bis Endstation Königstr. direkt am Kirmesgelände (Haltestelle auf der Königstraße / Ecke Bismarckstraße)

Solingen-Ohligs und Hilden-Ost

Linie 792, Rheinbahn, bis Windhövel direkt am Kirmesgelände

Mit den Öffentlichen aus Richtung Osten:

Wuppertal (ab Vohwinkel)

Linie 784, bis Lessingstr. (5 Minuten Fußweg) oder Windhövel direkt am Kirmesgelände

Mit den Öffentlichen aus Richtung Norden:

ab Mettmann

Linie 742, Rheinbahn, bis Lessingstr. (5 Minuten Fußweg) oder Windhövel direkt am Kirmesgelände

Innerhalb des Stadtgebietes:

Die Ortsbuslinie 01 fährt immer das Kirmesgelände an der Haltestelle Windhövel (aus Richtung Norden auch Lessingstr.) an.

Mit der S-Bahn:

Linie S 8, Mönchengladbach – Hagen und umgekehrt, Deutsche Bahn AG,

bis Bahnhof Haan-Gruiten, dort Umstieg in die Ortsbuslinie O1 oder Linie 742

oder bis Bahnhof Vohwinkel, dort Umstieg in die Linie 784

Nahverkehrszüge:

Strecke Wuppertal – Köln oder umgekehrt

bis Bahnhof Haan, Fußweg 10 Minuten oder Umstieg in alle von dort in Richtung Innenstadt fahrenden Buslinien

Strecke Wuppertal – Düsseldorf oder umgekehrt bis Bahnhof Haan-Gruiten

oder Vohwinkel

weiter wie S-Bahn, siehe oben

Haaner Kirmes 2022: Eine lange Tradition

Urkundlich erwähnt wurde der „Jahrmarkt“ erstmals 1386, hat also bereits einige Jährchen auf dem Buckel. Einige Historiker datieren den Ursprung sogar noch weiter zurück bis in die Zeit der Sachsenkriege Karls des Großen im 8. und 9. Jahrhundert.