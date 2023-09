Gertrudenhof bei Köln: Anfahrt, Eintrittspreise, Parken – alle Infos zum Erlebnisbauernhof in Hürth

Auf dem Gertrudenhof in Hürth bei Köln dreht sich alles um den Kürbis! Noch bis zum 1. November könnt ihr auf dem Erlebnisbauernhof in den Genuss von Deutschlands wohl berühmtesten “Pumpkin Patch” kommen. Was euch sonst noch auf dem Gertrudenhof erwartet und was ihr bei eurem Besuch beachten müsst, haben wir hier für euch zusammengestellt.

Was ist der Gertrudenhof in Hürth bei Köln?

Der Gertrudenhof ist ein Erlebnisbauernhof, der sich in der Stadt Hürth in direkter Nähe Kölns befindet. Die Location bietet sowohl für kleine als auch für große Besucher ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. Neben zahlreichen Spielmöglichkeiten gehört vor allem der Gnadenhof-Streichelzoo zu den Highlights des Hofes, welcher über 200 Bauernhoftiere beherbergt. Dazu zählen unter anderem Alpakas, Lamas, Ponys, Schafe, Ziegen, Hühner, Esel und Rinder.

Daneben lockt auch das 1200 Quadratmeter große Bauernmarktgelände, auf welchem regionale Produkte und Pflanzen gekauft werden können, immer wieder auf den Hof. Hier befindet sich auch das Bauernmartkcafé, in welchem leckere Speisen und Getränke serviert werden.

Damit es auf dem Gertrudenhof nicht langweilig wird, finden hier je nach Jahreszeit und Saison verschiedenste Veranstaltungen auf dem Eventgelände statt. Passend zum Herbst hat sich der Hof Anfang September in ein Paradies aus Kürbissen verwandelt. Während der Vorweihnachtszeit schmückt sich der Gertrudenhof hingegen traditionell mit einem stimmungsvollen Weihnachtspark. Genauso warten auch im Frühling und Sommer tolle Aktionen und schön dekorierte Welten auf die Besucher.

Was erwartet mich auf dem „Pumpkin Patch“ des Gertrudenhofs?

Während der „Pumpkin Patch“ wird aus dem Gertrudenhof ein riesiges Kürbisparadies. Auf dem 25.000 Quadratmeter großen Erlebnisgelände erwartet Besucher dann unter anderem XXL-Kürbishüpfburgen und Trampoline sowie der Gnadenhof-Streichelzoo für Kinder, ein extra Kürbis-Café, in welchem es leckere Speisen rund um die orange Melonenfrucht gibt, sowie die berühmte Kürbispyramide, welche nicht nur Influencern als Foto-Spot für tolle Fotos zur Verfügung steht.

Was kosten die Eintrittskarten für den Gertrudenhof?

Um den „Pumpkin Patch“ auf dem Gertrudenhof zu besuchen, ist eine Eintrittskarte notwendig. Diese gibt es im Online-Shop des Erlebnisbauernhofes. Kinder unter drei Jahren sowie Personen mit einem Behindertenausweis müssen keinen Eintritt zahlen. Ansonsten zahlen Besucher unter der Woche für ein Tagesticket 6,90 Euro. Etwas günstiger sind die Late-Tickets, mit welchen das Kürbis-Paradies unter der Woche in der Zeit von 16 Uhr bis 19.30 Uhr besucht werden kann. Diese kosten 4,90 Euro.

Am Wochenende sind die Eintrittspreise etwas teurer. So sind für ein Tagesticket 9,90 Euro fällig. Wer jedoch schon zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr zum Gelände des Kürbis-Paradieses anreist, kann sich einen günstigeren Eintrittspreis mit dem Early-Bird-Ticket für 7,90 Euro sichern. An bestimmten Wochenend-Tagen wird auch hier ein Late-Ticket angeboten, welches für 5,90 Euro erhältlich ist.

Beachtetet, dass die Zahl der verkauften Tickets begrenzt ist. Insbesondere bei einem Besuch am Wochenende sollte eine Eintrittskarte daher rechtzeitig gekauft werden.

Kann man den Gertrudenhof auch ohne eine Eintrittskarte besuchen?

Ein Besuch des Gertrudenhofs ist auch ohne Eintrittskarte möglich. Den „Pumpkin Patch“ auf dem Erlebnisgelände könnt ihr allerdings nur mit einer Eintrittskarte besichtigen.

Ohne Karte besuchbar ist hingegen das 1200 Quadratmeter große Bauernmarktgelände. Hier erwartet Besucher unter anderem die Obst- und Gemüsescheune, in welcher es eine Vielzahl an regionaler Produkte zu kaufen gibt. Im Innenhof gibt es hingegen eine große Auswahl an Beet- und Balkonpflanzen zu erwerben. Außerdem befindet sich hier die neue Kürbis-Scheune. Nach dem Shopping-Bummel kann sich im Bauernmarktcafé an Waffeln, Crepes und weiteren Leckereien gestärkt werden.

Kinder können derweil am Kletter-Gerät toben oder die Gnadenhof-Tiere am ohne Ticket zugänglichen Besucherbereich mit speziellem Tierfutter füttern.

Wie komme ich zum Gertrudenhof?

Der Erlebnisbauernhof ist aus Köln ganz leicht mit dem ÖPNV zu erreichen. Wer mit der Straßenbahn anreist, nimmt die Linie 18 und steigt an der Haltestelle Hürth-Hermülheim aus. Von dort aus sind es etwa 1,5 Kilometer entlang der Horbeller-Straße quer durch Hermülheim bis zur Lortzingstraße, wo sich der Gertrudenhof befindet.

Wer mit dem Bus aus Köln kommt, nimmt die Linie 978 und steigt an der Haltestelle Pastor-Giesen-Straße aus. Von dort aus geht es über die Straße In den Höhnen in die Lortzingstraße.

Gäste, die mit dem Auto zum Erlebnisbauernhof anreisen, können ihr Fahrzeug auf dem großen, kostenlosen Parkplatz direkt auf dem Hofgelände abstellen. Um diesen zu erreichen, wird in das in das Navi die Horbeller Straße in 50354 Hürth eingegeben. Von dort aus geht es in die Lortzingstraße. Ein Gertruden-Schild an der Straßenecke weißt zusätzlich den Weg.

Wann hat der Gertrudenhof geöffnet?

Der Gertrudenhof hat montags bis freitags von 9.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. Am Samstag empfängt der Erlebnisbauernhof seine Gäste in der Zeit von 8 Uhr bis 19 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 16 Uhr.