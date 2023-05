Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: Diese Neuheiten sind mit dabei

Zu Fronleichnam wird es wieder bunt in Oberhausen-Sterkrade: Der größte Stadtteil Oberhausens freut sich auf die Fronleichnamskirmes 2023. Los geht es bereits am Mittwoch, dem 7. Juni – gefeiert, gefuttert und Karussell gefahren wird dann bis einschließlich Montag, 12. Juni.

>> Kirmes in NRW 2023: Das sind alle Termine in der Übersicht <<

Die Fronleichnamskirmes in Sterkrade wird gerne als „größte Straßenkirmes Europas“ beworben – wie bei so vielen Superlativen bei Kirmessen lässt sich das kaum nachhaltig überprüfen, allerdings ist der rund 2,5 Kilometer lange Rundweg durch die Innenstadt in der Tat äußerst beeindruckend. Während die Platzhirsche in NRW, die Rheinkirmes in Düsseldorf und die Cranger Kirmes in Herne, jährlich an der 4 Millionen-Besucher-Grenze kratzen, landet die Sterkrader Fronleichnamskirmes immerhin bei gut einer Million Besucher – wohlgemerkt bei einer Dauer von sechs anstelle von zehn Tagen.

Die Bedeutung der Kirmes für NRW unterstreicht auch die Anzahl der angemeldeten Schausteller: zwischen 350 und 380 Schausteller sind jährlich mit dabei, unter den Attraktionen finden sich meist einige der wichtigsten und größten Karussells – darunter auch eine Wildwasserbahn und traditionell das große, aus Düsseldorf bekannte Bellevue-Riesenrad von Betreiber Oscar Bruch jr..

>> Füchschen Alm öffnet erstmals auf der Düsseldorfer Rheinkirmes 2023 ihre Pforten <<

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: Termin

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fronleichnamskirmes Sterkrade (@sterkrader.fronleichnamskirmes)

Die 192. Fronleichnamskirmes Sterkrade findet vom 7. bis 12. Juni 2023 in Oberhausen-Sterkrade statt.

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: Öffnungszeiten

Zu diesen Zeiten hat der Rummel in Sterkrade geöffnet:

Mittwoch von 15 Uhr bis 2 Uhr nachts

Donnerstag (Feiertag) von 11 bis 24 Uhr

Freitag von 11 bis 2 Uhr nachts

Samstag von 11 bis 1 Uhr nachts

Sonntag von 11 bis 24 Uhr

Montag von 11 bis 24 Uhr

>> Die besten Freizeitparks in NRW 2023: Übersichtskarte, Öffnungszeiten, Preise – alle Infos <<

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: „Heidi“-Achterbahn verbrennt bei Anreise

Eine tragische Nachricht gab es kurz vor dem Start zu vermelden: Die bereits fest eingeplante Achterbahn „Heidi – The Coaster“ fällt aus. Grund ist ein Feuer, das beim Transport auf der Autobahn einen guten Teil der Achterbahn zerstörte. Schausteller Ewald Schneider, der auch mit „Hangover – The Tower“ in Sterkrade vor ist, bestätigte die Absage.

>> „Heidi“ verbrennt auf Autobahn: Achterbahn-Gondeln für Kirmes in Oberhausen zerstört <<

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023 muss ohne den Kleinen Markt auskommen

Für die Menschen in Oberhausen ist es bereits klar, für Kirmes-Touristen aus dem Umland eine Neuigkeit: die beliebte Location am Kleinen Markt in Oberhausen-Sterkrade kann in diesem Jahr aufgrund bereits länger andauernder Umbauarbeiten nicht bestellt werden – die Baustelle in der Sterkrader City wird nicht rechtzeitig fertig.

Der kleine Marktplatz diente bislang als Verbindungsstück zwischen der Bahnhofstraße und der Steinbrinkstraße – vor Ort waren meist ein Kinderkarussell, ein Bierzelt und mehrere Gastrobetriebe.

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: Welche Karussells gibt es?

Kirmes-Fans dürfen sich in Sterkrade auf gleich fünf Neuheiten freuen:

die XXL-Schaukel „Excalibur“,

das schnelle Karussell „Escape – The Flight of Fear“

das Laufgeschäft „Crazy Island“

das Laufgeschäft „Villa Wahnsinn“

der Jumper „Big Spin“

Insgesamt sollen 21 Großattraktionen und 15 Kinderkarussels vor Ort sein, zusätzlich erwarten euch unzählige Greifautomaten, Glücks- und Geschicklichkeitsspiele, Imbisse und Biergärten.

Die komplette Liste der Attraktionen der Sterkrader Fronleichnamskirmes:

Airwolf

Auf Manitous Spuren (Wildwasserbahn)

Diamond Autoscooter

Bellevue (Riesenrad)

Big Spin

Break Dance

Crazy Island

Der Twister

Die große Geisterbahn

Escape

Excalibur (Riesenschaukel)

Hangover the Tower (Drop-Tower)

Heidi the Coaster: Spinning-Coaster (fällt aus!)

(fällt aus!) High Impress

Kesseltanz

Nessy (Schiffsschaukel)

Raupenbahn (Familienachterbahn)

Scooter

Shake & Roll

Villa Wahnsinn

Wellenflug (Kettenkarussell)

Willy der Wurm (Familienachterbahn)

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: Wann startet das Feuerwerk?

Das Feuerwerk auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes wird am Montag, dem 12. Juni, um 22 Uhr gezündet.

>> Movie Park in Bottrop: Öffnungszeiten, Eintritt, Attraktionen – alle Infos <<

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023 zum Start mit Happy Hour

Gleich zum Start der Kirmes am Mittwoch, dem 7. Juni, dürft ihr euch über eine „Happy Hour“ freuen – oder, um genau zu sein, zwei Stunden, in denen ihr zwischen 15 und 17 Uhr günstiger über den Rummel kommt. An der Aktion beteiligen sich sowohl Fahrgeschäfte als auch einige Kirmesgastronomen. Ebenfalls am Mittwoch wird das erste Fass der Sterkrader Kirmes um 17 Uhr im Biergarten „Zum Ritter“ offiziell angezapft.

Am Samstag, 10. Juni, feiern die Schausteller den „Familientag“ mit kleinen Geschenken, Schminkaktionen, Luftballon-Figuren und den Gute-Laune-Clowns Oli und Finchen.

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: Anreise mit Bus und Bahn

Zum Sterkrade Bahnhof gelangt man mit den folgenden Bus- und Bahn-Linien:

aus dem Oberhausener Norden: SB 90, SB 98, 952, 954, 955, 957, 960, 962, 976, 979

aus dem Oberhausener Süden: Straßenbahn 112, SB 90, SB 94, SB 97, SB 98, 956, 960, 966, 976

aus Osterfeld: SB 94, 956, 957

aus Duisburg: 908, 935, 939 mit Umstieg am Hauptbahnhof

aus Mülheim: Straßenbahn 112, 122 mit Umstieg am Hauptbahnhof, 136 mit Umstieg am Hauptbahnhof

aus Bottrop: 263, 979

>> Vom Safariland bis zur Zoom Erlebniswelt: Das sind die besten Zoos und Tierparks in NRW <<

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: Wo kann man parken?

Die Sterkrader Kirmes lässt sich recht einfach mit dem Auto erreichen – in unmittelbarer Nachbarschaft des Kirmesgeländes stehen in fußläufiger Entfernung verschiedene Parkflächen zur Verfügung. Dazu zählen:

der Schulhof des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums (Wilhelmstraße 77)

das (gebührenpflichtige) Kaufland-Parkhaus (Bahnhofstr. 57)

der Parkplatz des Hirsch-Centers (Zufahrt nur über die Holtener Straße, bitte die Öffnungszeiten beachten!)

das Parkhaus am Eugen-zur-Nieden-Ring hinter dem Technischen Rathaus mit 430 Plätzen – am besten erreichbar über die Zufahrtstraße Gute Hoffnungshütte zwischen Sterkrader Tor und Feuerwache.

Fronleichnamskirmes in Oberhausen-Sterkrade 2023: Umleitungen

Unmittelbar nach dem Sterkrader Wochenmarkt am Samstag, 3. Juni 2023, wird um 15 Uhr der gesamte Veranstaltungsbereich der Sterkrader Innenstadt für den Straßenverkehr gesperrt. Der Verkehr wird über Friedrichstraße/Ostrampe/Westrampe/Neumühler Straße/von-Trotha-Straße sowie über Friedrichstraße/Eugen-zur-Nieden-Ring/Bahnhofstraße/Holtener Straße umgeleitet.

Der Eugen-zur-Nieden-Ring wird für diesen Zweck an der Kreuzung Bahnhofstraße bis zur Brücke Ost-/Westrampe für beide Fahrtrichtungen geöffnet. Die Straßenbahn fährt dann nur noch bis zum Bahnhof Sterkrade.

>> Ausflugsziele in NRW: Kostenlos und günstig – das sind die besten Orte für einen Kurz-Trip <<

Der von der Kirmes nicht berührte Kernbereich der Sterkrader Innenstadt bleibt für Anlieger über die Friedrichstraße/Ostrampe/Kolpingstraße erreichbar. Der Weg aus diesem Bereich heraus führt über die Wilhelm- und Holtkampstraße. Die Einbahnstraßenregelungen für die Kolpingstraße, Wilhelmstraße ab Finanzstraße und Holtkampstraße bleiben erhalten.

Der Kirmesbereich ist in der Aufbauphase für Anlieger durchgehend, in der Zeit der Kirmes nur außerhalb der Kirmesöffnungszeiten befahrbar. Wegen der umfangreichen Änderungen der gewohnten Verkehrsführung werden alle Verkehrsteilnehmer gebeten, besonders vorsichtig und aufmerksam zu fahren.

Die Wiederherstellung der gewohnten Verkehrsregelung ist für Donnerstag, 15. Juni 2023, um 4 Uhr vorgesehen.