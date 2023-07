Festumzug der Cranger Kirmes 2023: Start, Dauer, Teilnehmer – alle Infos

Nur noch wenige Tage, dann startet das größte Volksfest in Nordrhein-Westfalen. Am Donnerstag, den 3. August, öffnet die Cranger Kirmes wieder ihre Pforten. Bis zum 13. August werden dann etwa vier Millionen Besucher in Herne erwartet.

Über 500 Schausteller präsentieren in dieser Zeit ihre Fahrgeschäfte und Imbissbuden. Nicht fehlen darf da natürlich der obligatorische Kirmesumzug am ersten Kirmessamstag, der durch die Stadt zieht. An dem Umzug am 5. August nehmen inzwischen rund 4000 Menschen teil – ein großes Spektakel, welches jährlich zahlreiche Blicke auf sich zieht.

Umzug der Cranger Kirmes: Wann startet der Umzug?

Der Umzug der Cranger Kirmes startet am 5. August um 10.30 Uhr.

Umzug der Cranger Kirmes: Wo startet der Umzug?

Der Umzug am 5. August beginnt in Herne-Eickel am St. Jörgen-Platz und wird von dort aus zum Kirmesgelände am Rhein-Herne-Kanal ziehen.

Umzug der Cranger Kirmes: Wie viele Teilnehmer gibt es?

Insgesamt nehmen etwa 4000 Menschen teil. Dazu gehören 68 Festwagen, vier Festwagen mit Fußgruppen, 15 weitere Fußgruppen und sieben Musikgruppen.

Umzug der Cranger Kirmes: Wie lang ist der Umzug?

Der Umzug der Cranger Kirmes wird etwa vier Kilometer lang sein, berichten die Veranstalter. Demnach sollen die ersten Festwagen bereits gegen 12 Uhr in Crange eintreffen, vorausgesetzt es gibt keine unvorhergesehenen Pausen. Die letzten Wagen werden gegen 14 Uhr am Kirmesgelände erwartet.

Umzug der Cranger Kirmes: Wie viele Besucher werden erwartet?

Die Veranstalter rechnen mit etwa 100.000 Besuchern beim Umzug des größten Volksfestes in Nordrhein-Westfalen.

Umzug der Cranger Kirmes: Wo befindet sich die Ehrentribüne?

Die Ehrentribüne des Umzugs wird, wie bereits im letzten Jahr, wieder am Buschmannshof in Wanne-Mitte, unmittelbar vor dem Eingang der Sparkassen-Filiale, aufgebaut. Als Gast wird dort unter anderem Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda erwartet. Die Moderation übernimmt Oliver Grabowski von Radio Herne.

Auf der Ehrentribüne wird auch die dreiköpfige Jury platz nehmen, die am Ende die drei besten Festwagen wie auch Fußgruppen küren wird.