Essen: Die schönsten Weihnachtsmärkte der Stadt – alle Standorte und Infos

Wenn die Stadt in bunten Lichtern erstrahlt, es an allen Ecken nach Leckereien und Glühwein duftet, dann ist es wieder so weit – die Weihnachtsmärkte haben wieder geöffnet! In Essen locken gleich mehrere Standorte, wir haben alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Weihnachten in Essen 2022: „Internationaler Weihnachtsmarkt“

Bereits zum 50. Mal öffnet der „Internationale Weihnachtsmarkt“ und lockt zahlreiche Besucher auf den Kennedyplatz in die Essener Innenstadt. Am 12. November 2022 startet der Adventsmarkt und endet am 23. Dezember 2022. Deutsche Weihnachtsfolklore trifft hier auf internationale Spezialitäten. Aus über 20 Ländern und vielen Regionen Deutschlands kommen Aussteller in der Essener City zusammen und präsentieren kulinarische Besonderheiten und allerlei schönen Schnickschnack.

Rund 250 Stände mit Kunsthandwerk, ausgefallenen Geschenkideen und vielem mehr laden zu einem entspannten Einkaufsbummel ein. Kein Wunder, dass der „Internationale Weihnachtsmarkt“ in Essen zu den größten und schönsten Adventsmärkten Deutschlands zählt. Überall gibt es etwas Interessantes zu entdecken. Ein kleines Fachwerkdorf auf dem Willy-Brandt-Platz mit historischen Laternen entführt die Besucher in eine andere Welt. Der Flachsmarkt wird zu einem mittelalterlichen Ort. Fackeln und die Stadtwache in eiserner Rüstung machen die Szenerie perfekt. Für die kleinen Gäste ist besonders das Bastelhaus auf dem Kardinal-Hengsbach-Platz und die lebensgroße Krippe mit Schafen eine echte Attraktion.

Öffnungszeiten „Internationaler Weihnachtsmarkt“:

12. November 2022 bis zum 23. Dezember 2022

sonntags bis donnerstags von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr

freitags und samstags von 11.00 Uhr bis 23.00 Uhr

am Totensonntag, dem 20. November 2022 bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

Weihnachten 2022: Funkel-Zauber bei den „Essener Lichtwochen“

Wenn der „Internationale Weihnachtsmarkt“ am 23. Dezember 2022 schließt, ist der weihnachtliche Zauber in der Essener Innenstadt zum Glück noch nicht vorbei. Vom 30. Oktober bis zum 08. Januar 2023 erstrahlt die Stadt in vielen bunten Lichtern. Die „Essener Lichtwochen“ bringen die Besucher mit ihren Lichtinstallationen zum Staunen. Dabei steht alles unter einem tierischen Motto. An verschiedenen Orten in der Innenstadt stehen erleuchtete Tierskulpturen wie Kängurus, Orcas, Elche und noch viele mehr.

„Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt“ in Essen

Mittlerweile ist der „Mittelalterliche Weihnachtsmarkt“ in Essen zum Kult in der Weihnachtszeit geworden. Zwischen Fackeln und dem Duft mittelalterlichem Punsches lädt der Ort an der Marktkirche zur Besinnlichkeit und zum gemütlichen Verweilen ein. Ab dem 11. November 2022 kann Handwerkskunst wie Töpferwaren oder kunstvoll geblasenes Glas bewundert und gekauft werden. Natürlich gibt es hier nicht nur Met zu trinken. Glühwein, Punsch und geheimnisvolle Elixiere mit Namen wie „Drachenblut“ oder „Feengold“ werden den Besuchern angeboten. Gaukler und Spielleute mit ihren Dudelsäcken sorgen für noch mehr mittelalterliches Flair. Genauso wie die vielfältigen süßen und herzhaften Speisen. Dieser Weihnachtsmarkt ist auch für die kleinen Gäste spannend. Märchenerzähler berichten von fantastischen Geschichten und beim Hufeisenschmieden oder beim fertigen von Lederbeuteln können die Kinder ihr Können selbst ausprobieren.

Öffnungszeiten des „Mittelalterlichen Weihnachtsmarkts“:

11. November 2022 bis zum 23. Dezember 2022

sonntags bis donnerstags von 11.00 Uhr bis 21.00 Uhr

freitags und samstags von 11.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Sonntag, dem Volkstrauertag am 13. November, ist der Markt von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet

am Totensonntag, dem 20. November 2022 bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

Weihnachten in Essen 2022: „Steeler Weihnachtsmarkt“

Musikalisch und kinderfreundlich wird es auf dem „Steeler Weihnachtsmarkt“ auf dem Kaiser-Otto-Platz in Essen-Steele. Vom 3. November bis zum 30. Dezember lädt der Weihnachtsmarkt zum Bummeln mit der ganzen Familie ein. Mit rund 70 Ständen und einem vielfältigen Musikprogramm werden zahlreiche Besucher in den Essener Stadtteil gelockt. Die kleinen Gäste können sich auf spaßige Erlebnisse auf dem Karussell, auf dem Elefantenflieger oder der Autoschleife freuen.

Öffnungszeiten des „Steeler Weihnachtsmarkts“:

03. November 2022 bis zum 30. Dezember 2022

Werktags von 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr

sonntags von 13.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Totensonntag, dem 20. November 2022 von 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Vom 24. Dezember 2022 bis zum 26. Dezember 2022 bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen

Essener Weihnachtsmarkt: „Kettwiger Weihnachtszauber“

Auch im Essener Stadtteil Kettwig wird es weihnachtlich zauberhaft. Liebevoll geschmückte Zelte und Stände bieten ein großes kulinarisches Angebot auf dem Bürgermeister-Fiedler-Platz. Auf rund 40 Ständen wird den Besuchern allerlei Hübsches, kunstvolles und weihnachtliches Angeboten. Dazu gibt es eine Märchenstraße, Nachtwächterführungen und vieles mehr.

Öffnungszeiten des „Kettwiger Weihnachtszaubers“:

25. November 2022 bis zum 27. November 2022

Freitag bis Sonntag von 12.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Weihnachtliche Ruhrmetropole: „Hugenpoeter Nikolausmarkt Essen“

Der Nikolausmarkt im Schlosshotel Hugenpoet im Essener Stadtteil Kettwig kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Hier findet man weihnachtliche Backwaren, aufwärmende Getränke wie eine heiße Feuerzangenbowle und viele weitere Leckereien. Besucher können sich auf Verkaufsstände mit handwerklichen Besonderheiten und vielen Weihnachtsarktikeln freuen.

Öffnungszeiten des „Hugenpoeter Nikolausmarkt“: