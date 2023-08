Electrisize 2023 startet heute – alle Infos zum Festival in Erkelenz

Das Festival Electrisize 2023 startet am zweiten Augustwochenende. Vom 11. bis 13. August kann wieder in Erkelenz am Haus Hohenbusch gefeiert und getanzt werden. Ob Line-up, Camping, Tickets – hier bekommt ihr alle Infos zum Festival in Erkelenz.

Was ist Electrisize?

Das Electrisize, auch „Esize“ genannt, ist ein mehrtägiges Musikfestival, das seit 2009 in Erkelenz veranstaltet wird. 2013 wurde es erstmals im ehemaligen Kreuzherrenkloster Hohenbusch, heute Haus Hohenbusch, durchgeführt.

Wo und wann findet Electrisize 2023 statt?

2023 findet das Electrisize wieder an drei Tagen statt – vom 11. August bist zum 13. August. Ort des Geschehens ist erneut das Gelände des Haus Hohenbusch in Erkelenz.

Wann hat Electrisize 2023 geöffnet?

Am Freitag (11. August) öffnet das Gelände um 16 Uhr seine Pforten für Besucher. Dann kann wieder bis spät in die Nacht gefeiert werden.

Freitag, 11. August 2023: 16 bis 4 Uhr

Samstag, 12. August 2023: 14 bis 2 Uhr

Sonntag: 14 bis 23 Uhr

Electrisize 2023: Line-up – wer tritt 2023 auf?

Das Line-up fürs diesjährige Electrisize-Festival steht fest. Auf diese Acts und DJs dürft ihr euch freuen:

A.N.A.L.

Act Of Rage

Aftershock

Alfred Heinrichs

Alice Dimar

Anastasia Rose

Anna Reusch

Aversion

Basswar & Caox

Boogshe

Brandon

Cenkgo

Christian

D-Block & S-Te-Fan

Da Tweekaz

Die Gebrüder Brett

Dimitri K

DMNK

Dominik Koislmeyer

Dropixx

Druckluft

Dual Damage

Fabian Farell

Felix Harrer

Felix Kröcher

Frenzy

FuDJ B2B Van Keeken

Fuller

Gestört aber geil

GPF

Harris & Ford

HBz

Honk!

Ikke Hüftgold

Isek

Isi Glück

Jebroer

Kai Tracid

Kasalla

Kerstin Eden

Klanglos

Kreisligalegende

Larry B2B Russe

Lost Identity

Maddix

Major Conspiracy

Mark Bale

Marten Horger

Maxtreme

MC Livid

Mish

Moxi

Noel Holler

Noise Time

Pappenheimer

Plastik Funk

Ran-D

Räuber

Refuzion

Rob Van O

Rooler

Scheffwell

Sickmode

Simon Ochmann

Ski Aggu

Sound Rush

Steve Norton

Teddy Cream

Tesfy

Tiefblau

Timbo

Toby Romeo

Tommy Thompson

Tujamo

Vertile

YouNotUs

Zeuz

Julian Sommer

Lunax

Mütze Katze

Nastyboy

Nick Selbmann

Resa Dadash

Timka

Van Keeken

2Fazes

Aizo

Chrissi B2B Kreso

Helmo

Was kosten Tickets für das Electrisize 2023?

Wie in den letzten Jahren auch, gibt es wieder eine ganze Menge an Ticketkategorien. Für das Full-Weekend-Ticket zahlt ihr hier 139 Euro. Für das Kombiticket (Freitag und Samstag) sind 119 Euro fällig. Den Samstag könnt ihr für 85 Euro besuchen.

In der regulären Verkaufsphase (ab 1. August) ist für ein Full-Weekend-Ticket 149 Euro fällig. Wer den Samstag und Sonntag zusammen erleben möchte, der muss 99 Euro zahlen. Wer den Freitag und den Samstag bevorzugt, der muss 129 Euro bezahlen.

VIP-Tickets sind beinahe ausverkauft. Lediglich das VIP-Tagesticket für Sonntag ist mit 79 Euro noch im Ticketshop erhältlich.

Das Camping kostet wie immer extra und schlägt mit 65 Euro zu Buche (ausverkauft!). Dafür habt ihr dann euren Schlafplatz von Donnerstag bis Montag gesichert. Ein Wurfzelt aus dem Campingstore kostet euch 35 Euro extra.

Zudem gibt es auch wieder ganz normale Tagestickets. Der Freitag kostet 69 Euro. Der Samstag kostet 89 Euro. Für den Sonntag gibt es einmal Tagestickets für Kinder zwischen 12 bis 15 Jahren, die 9,90 Euro kosten. Wer über 16 ist, bezahlt am Sonntag 39 Euro.

Wie viele Besucher werden auf dem Electrisize-Festival 2023 erwartet?

In den Vorjahren stieg die Zahl der Electrisize-Festivalbesucher stetig an. Von 400 Besuchern im ersten Jahr 2009 ging es rasant auf 25.000 Gäste im Jahr 2019 nach oben. 2022 gab es erstmals in der Electrisize-Geschichte einen dritten Festivaltag, insgesamt waren 40.000 Gäste vor Ort. Daher ist auch für 2023 mit dieser Zahl zu rechnen. Damit gehört das Electrisize zu den größten Festivals in NRW.

Welche Bühnen gibt es beim Electrisize?

Insgesamt fünf Bühnen/Themenbereiche gibt es 2023 beim Electrisize.

Die Electrisize Mainstage ist die größte Bühne des Festivals. Hier findet die Lichtshow nach Einbruch der Dunkelheit statt. Zudem treten dort die bekanntesten Künstler aus dem Line-up auf. Die Hauptbühne wird an allen drei Festivaltagen bespielt.

ist die größte Bühne des Festivals. Hier findet die Lichtshow nach Einbruch der Dunkelheit statt. Zudem treten dort die bekanntesten Künstler aus dem Line-up auf. Die Hauptbühne wird an allen drei Festivaltagen bespielt. Das zweite Areal bildet der Tapuya Jungle , das als Dschungel designt ist. Hier läuft vor allem Techno. Das Design der Bühne wird jährlich verändert. Am Freitag und Samstag legen DJs auf dieser Bühne auf.

, das als Dschungel designt ist. Hier läuft vor allem Techno. Das Design der Bühne wird jährlich verändert. Am Freitag und Samstag legen DJs auf dieser Bühne auf. Die dritte Bühne ist die Hardsize Factory , auf der es etwas rauer zugeht. Hier werden die Genres Hardstyle-, Rawstyle- und Hardcore bedient. Auch diese Bühne wird jedes Jahr neu gestaltet. An allen drei Festivaltagen gibt es hier die volle Dröhnung Harder-Styles.

, auf der es etwas rauer zugeht. Hier werden die Genres Hardstyle-, Rawstyle- und Hardcore bedient. Auch diese Bühne wird jedes Jahr neu gestaltet. An allen drei Festivaltagen gibt es hier die volle Dröhnung Harder-Styles. Wer es gerne etwas ausgefallener und trashiger mag, für den bietet der Turbo Beachclub alles, was das Herz begehrt. Von Neunziger-Jahre-Musik über Trashpop bis hin zu Ballermann-Musik wird hier alles geboten. Auch diese Bühne wird alle drei Tage bespielt.

alles, was das Herz begehrt. Von Neunziger-Jahre-Musik über Trashpop bis hin zu Ballermann-Musik wird hier alles geboten. Auch diese Bühne wird alle drei Tage bespielt. Zu guter Letzt wäre dann noch die Electricity-Campsite-Stage zu erwähnen, die wiederum nur den Gästen, die im Besitz eines Camping-Tickets vorenthalten ist. Hier beginnt die Party bereits am Donnerstag und endet erst am Sonntag.

Wie gelingt die Anfahrt zum Electrisize 2023?

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann ab dem Bahnhof Erkelenz die Shuttlebusse nutzen, die Freitag und Samstag zum Festival pendeln. Da die Busse ständig hin- und herfahren, gibt es hier keine festen Zeiten. Im ärgsten Falle müsst ihr einfach ein paar Minuten Geduld mitbringen.

Für Autofahrer wird es auf dem Electrisize ausreichend kostenpflichtige Parkplätze. Das Parkticket kann vor Ort oder vorab im Ticketshop gekauft werden und kostet 20 Euro. Um das Festival gut zu finden, gebt ihr am besten folgende Adresse in euer Navi ein: Haus Hohenbusch, 41812 Erkelenz. Das Festivalgelände liegt direkt an der A46.

Seit wann gibt es Electrisize?

Erstmals durchgeführt wurde das Electrisize-Festval im Jahr 2009 im Erkelenzer Lahey-Park. Damals gab es im Gegensatz zu heute nur eine einzige Bühne und es traten auch nur fünf Künstler vor einigen hundert Fans live auf. Bereits ein Jahr später gab es nicht nur zwei Bühnen, sondern mit dem inzwischen verstorbenen Avicii auch gleich einen Weltstar in Erkelenz zu bewundern.

In den vergangenen Jahren wurde der Zuschauerzuspruch immer größer, sodass mit 25.000 Besuchern im Jahr 2019 der bisherige Electrisize-Rekord aufgestellt wurde. Es war gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum des Festivals, das mit 120 Künstlern an sieben verschiedenen Bühnen gefeiert wurde.

Nach dem Corona-Comeback feierten 2022 dann sogar 40.000 zur Musik von 120 Acts.

Wie ist das Electrisize entstanden?

Wie so viele Festivals aus einer fixen Idee heraus. Mit einer Studi-VZ-Gruppe unter dem Namen „Electrisize“ wollten ein paar Freunde im Rheinland eine Party unter freiem Himmel mit elektronischer Musik feiern. Nach positiven Rückmeldungen wurden Getränke bestellt, Flyer gedruckt und befreundete DJs gefragt, ob sie nicht Lust hätten aufzulegen.

Ohne Vorverkauf und Sicherheitspersonal rechneten die Veranstalter mit 150 bis 200 Gästen, am Ende kamen aber rund 400 Besucher zur ersten Ausgabe. Um den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten, mussten daher kurzerhand noch ein paar Gäste als Sicherheitspersonal angestellt werden.

DJ aus Erkelenz hat das Electrisize gegründet

DJ Timbo aus Erkelenz hat das Electrisize 2019 ins Leben gerufen und gegründet. Gemeinsam mit DJ-Kollege This Chris hat er erst kürzlich auf dem Parookaville 2023 B2B aufgelegt. Die beiden haben Tonight News im Gespräch verraten, dass sie vor gemeinsamen Auftritten täglich telefonieren, um sich abzustimmen und vorzubereiten. Außerdem seien sie trotz jahrelanger Erfahrung immer richtig aufgeregt.

Electrisize: Genres und Musikrichtungen

Als reines Festival für elektronische Tanzmusik geboren, bleibt das Electrisize seinen Wurzeln auch heute noch treu und spielt hauptsächlich diese. Inzwischen gibt es aber so viele Bühnen, dass neben EDM, House, Techno und Hardstyle auch Trashpop und Partymusik ihren Platz auf dem Electrisize finden.

Ab welchem Alter kann auf dem Electrisize gefeiert werden?

Der Besuch beim Electrisize erfordert am Freitag und am Samstag ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Ausweise werden zu diesem Zwecke auch kontrolliert, wer keinen Ausweis dabei hat, erhält keinen Eintritt. Schülerausweise, Studentenausweise oder ähnliches werden zudem nicht akzeptiert, schreiben die Veranstalter.

Allerdings wird mit dem neuen dritten Festivaltag, dem Sonntag, erstmals auch Minderjährigen unter 18 Jahren der Zutritt gewährt.

Ist das Campen auf dem Electrisize-Festival möglich?

Auch 2023 ist das Campen auf dem Electrisize möglich. Bereits ab Donnerstag, 10. August, öffnet der Campingplatz um 17 Uhr. Verlassen haben muss man das Areal dann spätestens am Montag, 15. August, bis 11 Uhr.