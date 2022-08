Deichkind in Essen: Alle Infos zu Einlass, Vorband, Zeitplan – Gibt es noch Tickets?

Mit Hits wie „Arbeit nervt“, „Leider geil“ oder „Remmidemmi“ wurden Deichkind berühmt. Nachdem für beinahe zwei Jahre keinerlei Konzerte aufgrund von Corona stattfinden konnten, kehren die Hamburger nun auf die Bühne zurück.

1997 oder 1999 gegründet – so wirklich weiß das niemand – haben Deichkind inzwischen sieben Studioalben veröffentlicht. Das letzte Album namens „Wer sagt denn das?“ erschien im September 2019. Ein halbes Jahr vor der Corona-Pandemie. Daher können Fans und Zuschauer wohl davon ausgehen, dass mit den kommenden Konzerten die langersehnte Album-Tour der Nordlichter endlich nachgeholt wird.

Deichkind in Essen: Wo findet das Konzert statt?

Das Strandbad Seaside Beach in Essen hat in den vergangenen Tagen bereits einige hochkarätige Stars am Start gehabt und wird dies auch noch in den kommenden Tagen tun. Unter anderem waren Sarah Connor, Seed und Rea Garvey bereits vor Ort. Deichkind reihen sich da nahtlos in die Open-Air-Konzerte am Baldeneysee ein.

Wann treten Deichkind in Essen auf?

Das Konzert findet am Freitag, den 2. September statt. Eigentlich sollte der Auftritt bereits im September 2020 stattfinden, wurde aber immer wieder nach hinten verschoben. Nun steht der Termin aber wohl fest und wird am Freitagabend nachgeholt. Laut Plan sollen die Hamburger dann um 20 Uhr die Bühne entern.

>> Sunrise Avenue, Machine Gun Kelly und Co.: Die Mega-Konzerte in der Lanxess-Arena 2022 <<

Deichkind in Essen: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das Deichkind-Konzert in Essen am 2. September 2022 ist wie folgt:

Einlass: 17.00 Uhr

Auftritt Deichkind: 20 Uhr

Deichkind in Essen: Gibt es noch Tickets?

Es sind wohl noch ein paar Restbestände da, allerdings nur noch für die Stehplätze. Wer Deichkind also in Essen am Baldeneysee sehen möchte, sollte schnell zugreifen. Tickets gibt es ab ca. 52 Euro. Auch die alten Tickets, ob von 2020 oder einem später ausgestellten Zeitpunkt, behalten ihre Gültigkeit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an A post shared by DEICHKIND (@deichkind_official)

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Laut Veranstalter passen bis zu 15.000 Zuschauer auf die Fläche am Baldeneysee in Essen. Ob dies auch bei Deichkind so sein wird, oder ob es Begrenzungen gibt und weniger Zuschauer vor Ort sein werden, können wir nicht sagen.

>> Die besten Konzerte in Düsseldorf: The Chainsmokers, CRO und Giovanni Zarella <<

Deichkind in Essen: Was können wir von der Show erwarten?

Konzerte von Deichkind sind alles andere als langweilig. Wer mit Partyhits wie „Remmidemmi“ begeistert und Bierduschen verteilt, wer auf Schlauchbooten Crowdsurfing betreibt und sich immer ausgefallenere Bühnenoutfits einfallen lässt, der wird die Zuschauer wohl kaum mit einem ruhigen Abend langweilen. Seit Jahren gilt die Formation aus der Hansestadt als zuverlässiges Feierbiest und reißt ein ums andere Mal die jeweilige Location ab. Davon ist auch in Essen am Baldeneysee auszugehen.

Konzert von Deichkind: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Seaside Beach?

Am einfachsten reist ihr mit dem öffentlichen Nahverkehr zum Strandbad Seaside Beach. Mit der S-Bahn fahrt ihr nur drei Haltestellen vom Hauptbahnhof Essen in Richtung Düsseldorf zur Haltestelle Essen-Hügel. Die S-Bahn verkehrt alle 20 Minuten. Von der Haltestelle sind es zu Fuß weniger als 10 Minuten bis zum See. Wollt ihr die U-Bahn nutzen, nehmt die Linie U11. Auch die Buslinien 145, 169 und 194 verkehren bis zum Baldeneysee.

Wollt ihr euch bringen lassen, dann am besten bis zur Ecke Lerchenstraße/Freiherr vom Stein Straße. Abholen soll dort allerdings nicht möglich sein. Für alle Autofahrer lautet die Adresse für das Navi:

Seaside Beach Baldeney GmbH

Freiherr-vom-Stein-Str. 384

45133 Essen

>> Köln: Konzert von Harry Styles löst Polizeieinsatz an Lanxess Arena aus <<

Seaside Beach in Essen: Wo kann ich mit den Auto parken?

Parkmöglichkeiten gibt es einige am Baldeneysee. So habt ihr auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Höhe des Seaside Beach Baldeney, sowie an der Lerchenstraße zahlreiche Parkplätze, die sich bis zur Zufahrt zum Schloss Baldeney, dem Tango am Baldeneysee und der Gartenwirtschaft am See erstrecken. Zudem liegen der Wassersportverein Baldeney 1919 und die Essener Kanu- und Segelgesellschaft unmittelbar vor Ort. Dort solltet ihr aber Ausschau halten, ob die Plätze eventuell gesperrt sind.