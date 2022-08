David Guetta in Essen: alle Infos zu Einlass, Vorband, Zeitplan – gibt es noch Tickets?

Nur wenige Musiker können sich wohl wirklich „Weltstar“ nennen, aber der französische DJ David Guetta ist einer davon. Der 54-Jährige hat bereits eine lange Liste an Hits geschrieben, die ihm in vielen Ländern Platin- und Goldschallplatten einbrachten.

Aus Paris stammend hat David Guetta sein erstes Album „Just a Little More Love“ bereits vor 20 Jahren veröffentlicht. Der internationale Durchbruch aber gelang ihm mit Studioalbum Nummer vier namens „One Love“ aus dem Jahr 2009. Seine letzte Scheibe „7“ erblickte 2018 das Licht der Welt, seither plagt auch er sich mit Auftrittsabsagen und gecancelten Festivals aufgrund von Corona herum.

David Guetta in Essen: Wo findet das Konzert statt?

Am Baldeneysee in Essen waren bereits im August einige hochkarätige Stars vor Ort. Nun wird auch der französische Star-DJ David Guetta dem Strandbad Seaside Beach in der Ruhrmetropole einen Besuch abstatten. Nach Seeed, Rea Garvey und Sarah Connor ist er einer von vielen Topstars der Musikszene, die in Essen vorspielen.

Wann tritt David Guetta in Essen auf?

Die Show von David Guetta in Essen findet am Samstag, den 3. September, statt. Eigentlich sollte das Konzert bereits im letzten Jahr stattfinden, wurde aber auf 2022 verlegt. Damit steht dem Liveevent des Franzosen am Samstag ab 19.30 Uhr nichts mehr entgegen.

David Guetta in Essen: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das David-Guetta-Konzert in Essen am 3. September 2022 ist wie folgt:

Einlass: 17.00 Uhr

Auftritt David Guetta: 19.30 Uhr

David Guetta in Essen: Gibt es noch Tickets?

Ein paar Restbestände sind noch da, allerdings sind nur noch Stehplätze zu ergattern. Hier gibt es aber noch zwei Kategorien, die entweder 68 Euro pro Karte kosten, oder aber 74 Euro pro Karte. Wenn ihr David Guetta also in Essen sehen möchtet, solltet ihr schnell zugreifen.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Insgesamt passen auf das Areal des Strandbad Seaside Beach in Essen bis zu 15.000 Zuschauer. Ob diese aber auch vollständig ausgereizt werden, oder ob es ein geringeres Kontingent geben wird, können wir leider nicht sagen.

David Guetta in Essen: Was können wir von der Show erwarten?

Wer schon einmal Liveauftritte des Franzosen gesehen hat, weiß, wie viel Party vor Ort gemacht wird. Kein Wunder, bei Hits wie „Sexy Bitch“, „Play Hard“ und „Crazy What Love Can Do“ oder „Memories“. Langweilig wird es vor Ort also keineswegs. Zudem sind gerade bei Shows von Electro-Künstlern wie David Guetta die Lichteffekte und Bühnenbilder immer ein wahres Fest für die Augen. Daher ist auch in Essen am Baldeneysee davon auszugehen, dass dort mächtig gefeiert und getanzt wird.

Konzert von David Guetta: Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Seaside Beach?

Die Betreiber des Seaside Beach weisen darauf hin, dass es am einfachsten ist, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen. Kommt ihr vom Hauptbahnhof Essen und fahrt in Richtung Düsseldorf, müsst ihr nur drei Stationen mit der S-Bahn bis zur Haltestelle Essen-Hügel fahren. Von dort sind es weniger als zehn Minuten zu Fuß zum See. Auch die U-Bahn könnt ihr nutzen. Hier führt euch die Linie U11 bis an den See heran. Auch drei Busse stehen euch zur Verfügung. So fahren die Linien 145, 169 und 194 bis zum Baldeneysee.

Ihr könnt euch auch mit dem Auto bringen lassen. Dann empfehlen euch die Veranstalter, euch an der Ecke Lerchenstraße/Freiherr vom Stein Straße rauszulassen. Allerdings könnt ihr euch da nicht abholen lassen. Wenn ihr wirklich mit dem Auto kommen wollt, hier die Adresse für euer Navi:

Seaside Beach Baldeney GmbH

Freiherr-vom-Stein-Str. 384

45133 Essen

Seaside Beach in Essen: Wo kann ich mit den Auto parken?

Am Baldeneysee in Essen habt ihr mehrere Parkmöglichkeiten. Ihr könnt einerseits auf der Freiherr-vom-Stein-Straße in Höhe des Seaside Beach parken, oder ihr fahrt bis zur Lerchenstraße, wo es ebenfalls etliche Parkplätze bis zur Zufahrt zum Schloss Baldeney sowie dem Tango und der Gartenwirtschaft am See gibt. Weitere Möglichkeiten findet ihr am Wassersportverein Baldeney 1919 und der Essener Kanu- und Segelgesellschaft. Ob diese aber am Samstag für Konzertbesucher offen sind, ist nicht bekannt.