Cranger Weihnachtszauber 2022: Neuheiten, Fahrgeschäfte & Highlights – alle Infos zur Weihnachtskirmes

Die Öffnungszeiten vom Cranger Weihnachtszauber

Der Cranger Weihnachtszauber startet dieses Jahr am Donnerstag, 17. November 2022. Das Event ist dann bis Silvester täglich für euch geöffnet. Ausnahmen gelten an Heiligabend sowie am 25. Dezember – hier ist die Weihnachtskirmes geschlossen. Der letzte Tag ist am 31. Dezember.

Die Öffnungszeiten und im Überblick:

Montag bis Freitag 14 bis 22 Uhr

Samstag und Sonntag 12 bis 22 Uhr

Totensonntag 18 bis 22 Uhr

Heiligabend und 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen

Wo findet der Cranger Weihnachtszauber 2022 statt?

Der Cranger Weihnachtszauber findet alljährlich auf dem Festplatz Herne-Crange an der Heerstraße / Dorstener Straße in Herne statt. Diese Adresse könnt ihr in euer Navi eingeben: Altcrange 26, 44653 Herne.