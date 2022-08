Cranger Kirmes endet mit großen Feuerwerk – Feuerwehr mit Last-Minute-Änderung

Drei Jahre mussten sich die leidenschaftlichen Besucher der Cranger Kirmes gedulden, um endlich mal wieder richtiges Programm zu haben. Nun gehen elf Tage Volksfest zu Ende. Abgeschlossen wird der Rummel traditionell durch ein großes Feuerwerk, diesmal findet es am Sonntag (14. August) statt. Gibt es dadurch aber eine Gefahr?

Die Dürre in Nordrhein-Westfalen hat gerade in den vergangenen Tagen ihre Spuren hinterlassen. Der Pegel vieler Seen ist so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. Das hat unter anderem schon den Fährverkehr auf dem Rhein zum Stillstand gebracht und viele Relikte, die sonst unter Wasser sind, zum Vorschein gebracht.

Feuerwerk in der Umgebung wegen des Risikos abgesagt

Ein weiterer Aspekt ist auch, dass Feuer aufgrund der Trockenheit ein besonders hohes Risiko dargestellt. Die Angst, etwa Bäume in Flammen zu setzen und so im schlimmsten Falle einen Waldbrand zu verschulden, war etwa in Düsseldorf so groß, dass das Feuerwerk zum Lichterfest kurzfristig abgesagt wurde.

Darauf haben auch die Veranstalter der Cranger Kirmes reagiert, wie sie auf ihrer Website schreiben. So wurde am Samstag eine zusätzliche Begehung mit der örtlichen Feuerwehr unternommen, um die Lage zu begutachten. Wie groß ist das Risiko? Ein Schritt in Richtung Sicherheit wurde dann noch unternommen – die Abschussstelle wurde leicht angepasst.

Für die Besucher habe das keinen Nachteil, allerdings sei das Ganze so noch etwas sicherer. Veranstalter und Feuerwehr sind sich also der besonderen Situation aktuell bewusst, das zeigt die erneute Überprüfung der Lage. Dennoch findet das Abschlussfeuer am Sonntag ab 22.30 Uhr statt. Die Besucher können sich also auf ein 15 Minuten andauerndes Spektakel in der Luft freuen. Danach geht die Kirmes noch etwas mehr als eine Stunde, um Mitternacht ist dann offiziell Schluss mit der Cranger Kirmes 2022.

