Cranger Kirmes 2023 startet heute: Wie wird das Wetter in Herne?

Am 3. August startet die Cranger Kirmes in Herne. Zehn Tage locken Fahrgeschäfte und Schlemmermeilen auf das größte Volksfest NRWs ins Ruhrgebiet. Doch wie wird das Wetter zum großen Sommer-Rummel? Tonight News hat bei Diplom-Meteorologe Dominik Jung nachgefragt.

Und der Experte von wetter.net hat leider keine guten Nachrichten für uns im Gepäck. Denn es bleibt herbstlich und verhältnismäßig frisch.

>> Cranger Kirmes 2023 in Herne: alle Infos zum größten Volksfest in NRW <<

Cranger Kirmes 2023: Wie wird das Wetter in Herne (NRW)?

Laut Dominik Jung bleibe es die erste Augustwoche nass und relativ kühl. „Wir rechnen mit Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad“, so der Meteorologe. Dazu soll es mit Mitte August täglich Schauer und Gewitter geben. Jung: „Es bleibt durchwachsen und herbstlich.“ Außerdem herrsche täglich relativ starker Wind. Zum Kirmesstart am 3. August rechnen die Wetter-Frösche sogar mit Sturmböen von bis zu 75 Stundenkilometern. Dominik Jung: „Donnerstag kann es zu Behinderungen kommen – in Form von abgebrochenen Ästen oder umgestürzten Bäumen.“ Rosige Voraussichten für einen Adrenalinkick auf der Achterbahn sehen anders aus. Die Windstärke der Böen liege zwischen acht und neun. Ab Stufe zehn sprechen Experten von einem schweren Sturm, ab Stufe elf von orkanartigen Böen.

>> Die schönsten Fotos von der Rheinkirmes in Düsseldorf <<

Wetter NRW im August 2023: Wann wird es endlich wieder Sommer?

War es das nun mit dem Sommer 2023? Die Experten können Vorhersagen nur zehn bis 14 Tage im Voraus treffen. Und die Prognose bis Mitte August ist herbstlich und durchwachsen. Laut Dominik Jung liege das am dem Jetstream (Starkwindband) von der Nordsee. „Der Jetstream liegt über Deutschland und leitet immer wieder Kaltluftmassen ins Land.“ Übrigens: Nicht nur NRW wird vom Horror-Sommer 2023 geplagt. „Das Wetter ist in allen Teilen Deutschlands sehr bescheiden“, so Jung. In den Alpen soll es am Wochenende sogar schneien.

>> Was kostet ein Bier auf der Cranger Kirmes 2023? Die Getränkepreise in der Übersicht <<

Wetterphänomene in NRW: Was ist ein Jetstream?

Der von Meteorologen genutzte Anglizismus Jetstream (Deutsch: Strahlstrom) bezeichnet ein sich dynamisch verlagerndes Starkwindfeld. Jetstreams bilden sich oft infolge globaler Ausgleichsbewegungen zwischen verschiedenen Temperaturregionen sowie zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Sie sind die stärksten natürlich auftretenden Winde, die im Vergleich zu anderen Wetterphänomenen sehr verlässlich und über mehrere Tage stabil sind. Sie trennen warme von kalten Luftmassen.