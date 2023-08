Freizeit in NRW

Die Preise auf der Cranger Kirmes 2023: So viel kosten Bier, Bratwurst, Pommes und Co.

1. August 2023

Die größte Kirmes NRWs steht wieder an und viele Besucher fragen sich schon vorab: Was kostet ein Bier? Was kostet eine Bratwurst? Tonight News hat nachgefragt und verrät euch die Preise für die beliebtesten Snacks der Deutschen vorab.