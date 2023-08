Preise auf der Cranger Kirmes 2023: So viel kosten Bier, Bratwurst, Pommes und Co.

Die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise machen auch vor Schaustellern auf der Cranger Kirmes 2023 keinen Halt. Dennoch versuchen die Budenbetreiber ihre Preise stabil zu halten, wie uns etwa Albert Ritter vom Imbiss „Zum Ritter“ auf der Cranger Kirmes in Herne verrät. Der Schausteller: „Wir sind bei den Preisen von vor der Pandemie, also von 2019, geblieben“, betont er. In diesem Jahr führt seine Tochter seinen Stand und kassiert 3 Euro pro Bier. Dafür bekommen Kunden ein 0,25-Liter-Glas Veltins-Pils. Softdrinks kosten 2,50 Euro (0,2 Liter).

Cranger Kirmes 2023 in Herne: Was kostet ein Bier? Was kostet eine Bratwurst?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cranger Kirmes (@cranger_kirmes_offiziell)

Die Preise für den Viertelliter Bier scheinen auf der Cranger Kirmes Standard. Auch andere Budenbetreiber nannten auf Nachfrage der Redaktion den Preis von drei Euro für das güldene Gesöff aus Hopfen und Malz. Softdrinks (0,2 L) würden im Schnitt 2,50 Euro kosten.

Damit kommen Crange-Besucher zumindest in puncto Bier etwas günstiger weg, als auf der Rheinkirmes in Düsseldorf 2023: Hier kostete ein Viertelliter bis zu 3,50 Euro.

Für weitere Infos: Hier findet ihr alle Bier- und Getränkepreise auf der Cranger Kirmes 2023 im Überblick.

Christel Bruch vom „Dorfstadl“ bietet Schwarzwald-Spezialitäten an. Für eine Portion Pommes mit einer Sauce verlangt sie in diesem Jahr drei Euro, für eine Bratwurst im Brötchen vier Euro (Senf und Ketchup nach Wahl inklusive). Bruch: „Das ist eine richtig gute Bratwurst von 150 Gramm. Wir achten seit Jahrzehnten auf Qualität.“ Dennoch seien ihr die Preise, die sie und ihr Mann Harry Bruch mittlerweile für die Snacks verlangen, unangenehm. „Es geht nicht anders, wir haben ja auch Mehrkosten durch die Inflation. Die Standmieten sind außerdem viel teurer geworden.“

Ein Spießbraten mit geschmorten Zwiebeln im Brötchen kostet hier sechs Euro, eine Currywurst, 4,50 Euro und eine Krakauer im Brötchen ebenfalls 4,50 Euro. Die Getränkepreise im Dorfstadl seien die gleichen wie an allen anderen Buden.

Cranger Kirmes 2023: Alle Preise im Überblick

Bier (0,25 Liter): 3 Euro

Softdrinks (0,2 Liter): 2,50 Euro

Pommes mit einer Sauce: 3 Euro

Currywurst: 4,50 Euro

Krakauer im Brötchen mit Saucen nach Wahl: 4,50 Euro

Spießbraten mit Schmorzwiebeln im Brötchen: 6 Euro

Falls der Kirmesdurst noch nicht gestillt sein sollte: Die schönsten Fotos der Cranger Kirmes 2023 findet ihr hier.