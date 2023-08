Cranger Kirmes 2023: Die schönsten Fotos vom großen Volksfest

Das größte Volksfest NRWs feiert am 3. August seinen Auftakt: Die Cranger Kirmes will auch in diesem Jahr rund vier Millionen Besucher anlocken. In unserer Fotostrecke zeigen wir euch die schönsten Eindrücke und Momente.

Fassanstich am 4. August mit OB Frank Dudda und Hendrik Wüst

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cranger Kirmes (@cranger_kirmes_offiziell)

Ganz offiziell wird die Kirmes schließlich mit dem Fassanstich am Freitag, 4. August, durch Oberbürgermeister Frank Dudda, elf Böllerschüssen und dem Ausruf: „Piel op no Crange!“ („Auf nach Crange!“), eröffnet. Mit dabei ist NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, der als Ehrengast geladen wurde. Auch an Glanz und Glamour darf es zur Eröffnungsfeier nicht fehlen: Schlagersängerin Michelle wird als Stargast live auf der Bühne stehen.