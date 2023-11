Weihnachtsmarkt Bonn 2023 startet heute: Alle Infos zum XXL-Adventskalender, Öffnungszeiten und Ständen

Besinnliche Lichter, der Duft von Glühwein und geschmückte Buden – wer kommt da nicht in weihnachtliche Stimmung? Am 24. November startet der Bonner Weihnachtsmarkt in der Innenstadt mit bunten Lichtern und über 160 Buden. Ganze 29 Tage lang lang kann dann auf dem Weihnachtsmarkt in der City flaniert, gegessen und angestoßen werden.

Weihnachtsmarkt in Bonn 2023: Lichterzauber im Herzen der Stadt

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ONLINE WEIHNACHTSMARKT BONN (@weihnachtsmarkt.bonn)

Bereits zum 54. Mal lädt der Bonner Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucher in die Innenstadt ein. Kein Wunder, denn der Markt zählt zu den größten und schönsten in ganz NRW. Hier lässt sich die Vorweihnachtszeit prima genießen.

Wo und wann ist der Weihnachtsmarkt 2023 in Bonn?

Ab dem 24. November verwandelt sich die Bonner Innenstadt in ein Weihnachts-Wunderland – alles ist festlich geschmückt, viele Fassaden werden beleuchtet und zahlreiche Stände präsentieren weihnachtliches Kunsthandwerk.

Vom Münsterplatz, dem Bottlerplatz, dem Friedensplatz und über die Verbindungen Windeckstraße und Vivatsgasse sowie der Poststraße zieht sich der Weihnachtsmarkt durch das Herz der Bonner City.

Datum: 24. November bis 23. Dezember 2023

Wann leuchtet der XXL-Adventskalender am Alten Rathaus in Bonn 2023?

In Bonn fällt der Adventskalender etwas größer aus: Traditionell wird das historische Bonner Rathaus zu einem überdimensionalen Adventskalender umgewandelt, an dem jeden Tag ein „Türchen“ geöffnet wird. Wie auch bei den „normalen“ Adventskalendern üblich, öffnen sich am 1. Dezember wieder die Türchen des XXL-Adventskalenders in Bonn.

Nicht weit von Bonn: Weihnachtsmarkt in Köln 2023: Die 7 schönsten Locations – alle Adressen und Infos.

Das wird auf dem Bonner Weihnachtsmarkt 2023 geboten und verkauft

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ONLINE WEIHNACHTSMARKT BONN (@weihnachtsmarkt.bonn)

Freunde des Kunsthandwerks werden bei den zahlreichen Ausstellern auf ihre Kosten kommen. In mehr als 160 Buden gibt es Schmuck, Kunst, Spielsachen und noch vieles mehr, da werden sicherlich auch schöne Weihnachtsgeschenke dabei sein.

Für das leibliche Wohl ist bei der Vielfalt auf dem Bonner Weihnachtsmarkt ebenfalls gesorgt. Neben Klassikern wie Reibekuchen und Bratwurst gibt es unter anderem Schinken- und Käsespezialitäten, Laugengebäck, ungarische Langos, Pasta aus dem Käselaib und Flammlachs.

Für den süßen Zahn stehen beispielsweise Bratäpfel, Waffeln, Crêpes, Dampfnudeln, Mutzen, Poffertjes und vegane Churros zur Wahl. Am Sterntor wird es wieder „Bonn-spezifische“ Besonderheiten geben.

Highlights und Hingucker beim Weihnachtsmarkt in Bonn 2023

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ONLINE WEIHNACHTSMARKT BONN (@weihnachtsmarkt.bonn)

In unmittelbarer Nähe des Rathauses darf natürlich der große Weihnachtsbaum nicht fehlen. Zudem erklingt an allen Advents-Samstagen feierliche Blasmusik von der Stadtkirche, dem Bonner Münster, auf die Besucher herab. Vom Riesenrad, das auf dem Münsterplatz steht, kann man sich das Treiben von oben anschauen.

Die Stadt kündigt auch die beiden Hingucker aus dem Vorjahr an: das 14 Meter hohe, doppelstöckige Pferdekarussell „The grand Carousel“ und der Getränkeausschank „Der Bonner Weihnachtsbaum“, der sich am Fuße einer 25 Meter hohen, illuminierten künstlichen Tanne befindet, sind in diesem Jahr wieder mit dabei.

Und auch sonst ist so einiges los in Bonn: Am Freitag, 1. Dezember 2023, lädt zum Beispiel der preisgekrönte Pop- und Jazzchor BonnVoice zu seinem Weihnachtskonzert in der Kreuzkirche ein. Weitere Infos gibt es hier.

Öffnungszeiten des Bonner Weihnachtsmarktes 2023 in der Innenstadt

Verkaufsstände: täglich von 11 bis 21 Uhr,

Imbiss- und Ausschankbetriebe: sonntags bis donnerstags von 11 bis 21.30 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22.30 Uhr,

am Totensonntag, dem 26. November 2023, bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Weiteres zum Thema Weihnachtsmarkt in NRW findet ihr hier: