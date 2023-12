Vor Berlin, München und Dresden: Beliebtester Weihnachtsmarkt Deutschlands steht in NRW

Urige Hütten, besinnliche Beleuchtung und ein ausgefallenes kulinarisches Angebot, das schon aus der Ferne mit seinen Gerüchen lockt: So wünschen sich viele Deutsche ihren Weihnachtsmarktbesuch. Doch in welcher Stadt steht der beliebteste? Köln, Düsseldorf, Berlin oder Hamburg? Nein! Laut einer TikTok-Suchanfrage-Auswertung befindet sich der beliebteste Weihnachtsmarkt im Ruhrgebiet. Das hat der Teppich-Hersteller „Ruggable“ auf seiner Webseite veröffentlicht.

>> Alle Infos zur Weihnachtskirmes auf Crange in Herne <<

Gegen den Cranger Weihnachtszauber in Herne können auch die historischsten Städtchen in Bayern oder Ostdeutschland einpacken. 14.100.000 Mal wurde der Cranger Weihnachtszauber auf TikTok aufgerufen. Auf Platz zwei ist der Winterzauber in Berlin mit 6.195.690 Aufrufen, dicht gefolgt vom Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main.

Doch was ist es genau, das die Besucher des Weihnachtsmarktes auf Crange so fasziniert? Er ist halb Weihnachtsmarkt, halb Kirmes. Diese Veranstaltung geht in das 15. Jahrhundert zurück. Damals war sie ein Pferdemarkt, der sich jedoch im Laufe der Zeit in einen Vergnügungs- und Weihnachtsmarkt verwandelte. Mit seinen mit LED beleuchteten Eisbahnen, Fahrgeschäften und Speisehütten zieht der Markt jedes Jahr mehr als 500.000 Besucher an.

>> Cranger Weihnachtszauber: Wie teuer ist der Glühwein? <<