Flohmärkte in Gelsenkirchen: Alle Trödel-Termine für August 2023 im Überblick

Ihr sucht einen Flohmarkt in Gelsenkirchen? Dann seid ihr genau richtig. Wir zeigen euch, wo und wann Trödelmärkte stattfinden.

Diese Trödelmärkte finden in Gelsenkirchen diese Woche statt

Montag, 7. August 2023: Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 13.30 Uhr

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

8 bis 14 Uhr

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 11 Uhr

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

8 bis 15 Uhr

Caubstraße 100, 45881 Gelsenkirchen

Flohmarkt in Gelsenkirchen: Das sind die beliebtesten Trödelmärkte

Der größte Trödelmarkt Nordrhein-Westfalens liegt nicht etwa in Düsseldorf, Köln oder Dortmund. Nein, er findet „auf Schalke“ statt. Am Gigantmarkt an der Veltins-Arena versammeln sich jeden Dienstag und Samstag hunderte von Ausstellern und bieten den Besuchern eine reichhaltige Auswahl an Neu- und Gebrauchtwaren sowie Antiquitäten.

Neben dem Gigantmarkt gibt es auch den Gelsen-Trödel an der Trabrennbahn Gelsenkirchen. Beinahe an jedem Wochentag können Stöberfreunde und Trödelfans hier etwas entdecken. Ob privat oder gewerblich, hier tummeln sich Aussteller verschiedenster Art und präsentieren ihre Waren.

Ein weiteres Highlight bieten die Flohmärkte im Gesundheitspark Nienhausen, wo zweimal wöchentlich getrödelt wird. Donnerstags gibt es den Flohmarkt für Kinder- und Babywaren und freitags öffnet ab 10 Uhr der Mittag-Flohmarkt.

Daneben gibt es auch noch die Sonntagsmärkte beim Baumarkt Toom in Gelsenkirchen-Buer.

Wann ist in Gelsenkirchen Trödelmarkt? Alle Termine für Flohmärkte für 2023 im Überblick

Trödelmärkte in Gelsenkirchen im August 2023:

Montag, 14. August 2023: Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 13.30 Uhr

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

8 bis 14 Uhr

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 11 Uhr

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 13.30 Uhr

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

8 bis 14 Uhr

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 11 Uhr

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 13.30 Uhr

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

Trödelmärkte in Gelsenkirchen im September 2023:

Freitag, 1. September 2023: Mittags Flohmarkt Nienhauser Park

8 bis 14 Uhr

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 11 Uhr

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen, Schalke

6 bis 14 Uhr

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

8 bis 15 Uhr

Caubstraße 100, 45881 Gelsenkirchen

8 bis 15 Uhr

Caubstraße 100, 45881 Gelsenkirchen

