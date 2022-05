Flohmärkte in Gelsenkirchen: Die Trödel-Termine für 2022 im Überblick

Ihr sucht einen Flohmarkt in Gelsenkirchen? Dann seid ihr genau richtig. Wir zeigen euch, wo und wann Trödelmärkte stattfinden.

Flohmarkt in Gelsenkirchen: Das sind die beliebtesten Trödelmärkte

Der größte Trödelmarkt Nordrhein-Westfalens liegt nicht etwa in Düsseldorf, Köln oder Dortmund. Nein, er findet „auf Schalke“ statt. Am Gigantmarkt an der Veltins-Arena versammeln sich jeden Dienstag und Samstag hunderte von Ausstellern und bieten den Besuchern eine reichhaltige Auswahl an Neu- und Gebrauchtwaren sowie Antiquitäten.

Neben dem Gigantmarkt gibt es auch den Gelsen-Trödel an der Trabrennbahn Gelsenkirchen. Beinahe an jedem Wochentag können Stöberfreunde und Trödelfans hier etwas entdecken. Ob privat oder gewerblich, hier tummeln sich Aussteller verschiedenster Art und präsentieren ihre Waren.

Ein weiteres Highlight bieten die Flohmärkte im Gesundheitspark Nienhausen, wo dreimal wöchentlich getrödelt wird. Donnerstags gibt es den Flohmarkt für Kinder- und Babywaren, Freitags öffnet ab 12 Uhr der Mittag-Flohmarkt und Sonntags gibt es nochmals die Chance, sich im Gesundheitspark kleine Schätze zu sichern.

Daneben gibt es auch noch die Sonntagsmärkte beim Baumarkt Toom in Gelsenkirchen-Buer.

Diese Trödelmärkte finden in Gelsenkirchen am Wochenende statt

Dienstag, 17. Mai 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Mittwoch, 18. Mai 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Donnerstag, 19. Mai 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 14 Uhr

Freitag, 20. Mai 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Freitag, 20. Mai 2022 : Mittags Flohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

9 bis 15 Uhr

Samstag, 21. Mai 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 21. Mai 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Sonntag, 22. Mai 2022: Subkultur & Rock Flohmarkt Circus Probst Revierpark Nienhausen Gelsenkirchen

Feldmarkstr. 201, 45883 Gelsenkirchen

12 bis 18 Uhr

Wann ist in Gelsenkirchen Trödelmarkt? Alle Termine für Flohmärkte für 2022 im Überblick

Montag, 23. Mai 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Dienstag, 24. Mai 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Mittwoch, 25. Mai 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Donnerstag, 26. Mai 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 14 Uhr

Donnerstag, 26. Mai 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Freitag, 27. Mai 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Freitag, 27. Mai 2022 : Mittags Flohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

9 bis 15 Uhr

Samstag, 28. Mai 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 28. Mai 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Montag, 30. Mai 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Dienstag, 31. Mai 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Mittwoch, 1. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Donnerstag, 2. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 14 Uhr

Freitag, 3. Juni 2022 : Mittags Flohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

9 bis 15 Uhr

Freitag, 3. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 4. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 4. Juni 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Montag, 6. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Dienstag, 7. Juni 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Mittwoch, 8. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Donnerstag, 9. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 14 Uhr

Freitag, 10. Juni 2022 : Mittags Flohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

9 bis 15 Uhr

Freitag, 10. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 11. Juni 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 11. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Montag, 13. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Dienstag, 14. Juni 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Mittwoch, 15. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Donnerstag, 16. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 14 Uhr

Donnerstag, 16. Juni 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Freitag, 17. Juni 2022 : Mittags Flohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

9 bis 15 Uhr

Freitag, 17. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 18. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 18. Juni 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Montag, 20. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Dienstag, 21. Juni 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Mittwoch, 22. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Donnerstag, 23. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 14 Uhr

Freitag, 24. Juni 2022 : Mittags Flohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

9 bis 15 Uhr

Freitag, 24. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 25. Juni 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 25. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Montag, 27. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

: Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE) Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen 6 bis 14 Uhr Dienstag, 28. Juni 2022: Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Mittwoch, 29. Juni 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Donnerstag, 30. Juni 2022 : Baby- & Kinderflohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

7 bis 14 Uhr

Freitag, 1. Juli 2022 : Mittags Flohmarkt Nienhauser Park

Feldmarkstraße 209, 45883 Gelsenkirchen

9 bis 15 Uhr

Freitag, 1. Juli 2022 : Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Samstag, 2. Juli 2022 : Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena)

Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

: Gigantmarkt (Trödelmarkt an der Veltins-Arena) Willy Brandt Allee 49, 45891 Gelsenkirchen 6 bis 14 Uhr Samstag, 2. Juli 2022: Gelsen-Trödel (Trödelmarkt an der Trabrennbahn GE)

Nienhausenstraße 42, 45883 Gelsenkirchen

6 bis 14 Uhr

Flohmarkt in Gelsenkirchen: Was ist in Corona-Zeiten zu beachten?

Laut der neuen Coronaschutzverordnung vom 3. April 2022 besteht auf den Trödel- und Flohmärkten in NRW aktuell keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkung mehr. Je nach Veranstalter können jedoch auch strengere Regeln wie 2G oder 3G erhoben werden.

Ihr müsst auch keinen negativen Corona-Test oder ein Impf- oder Genesenennachweis mehr bei einem Besuch eines Flohmarktes in Gelsenkirchen vorweisen. Ausnahmen kann es aber je nach Veranstalter geben.

