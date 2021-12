Falschfahrer auf A45 kracht frontal in Lkw – Mann ist schwer verletzt

Nach einem Unfall mit einen Falschfahrer müssen Autofahrer in NRW am Freitagmorgen auf der Autobahn 45 zwischen Kreuz Olpe-Süd und Siegen-Süd mit Verzögerungen rechnen. Das Auto des Falschfahrers sei frontal in einen Lastwagen hineingefahren, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Lkw-Fahrer sei leicht verletzt, der Falschfahrer schwer verletzt worden. Zwischenzeitlich war die Fahrbahn in Richtung Süden vollgesperrt. Derzeit ist laut Polizei eine Spur frei. Weitere Details waren zunächst unklar.

Laut WDR-Stauradar staute sich der Verkehr gegen 6.15 Uhr auf etwa sieben Kilometern. Nach Angaben des Landesbetriebs Straßen.NRW mussten Autofahrer bereits am frühen Morgen mindestens zehn Minuten mehr Zeit einplanen.

dpa