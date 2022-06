ExtraSchicht 2022 – alle Infos zur „Nacht der Industriekultur“

Die „ExtraSchicht – Die Nacht der Industriekultur“ findet am 25. Juni wieder im Ruhrgebiet statt. Eine Nacht voller Kultur über das gesamte Ruhrgebiet verteilt mit vielen Künstlern und noch viel mehr Gästen. Was die „ExtraSchicht“ ist? Wir haben alle Infos für euch.

Was ist die ExtraSchicht?

Seit 2001 findet die ExtraSchicht bereits statt. Inzwischen haben sich 23 Städte mit 43 Spielorten der ExtraSchicht angeschlossen. Dabei war das vorrangige Ziel, das industriekulturelle Erbe des Ruhrgebiets ins Bewusstsein zu rufen und darzustellen. Zudem sollten die Städte, die dieses Erbe in sich tragen, miteinander verbunden werden. Inzwischen hat sich der letzte Samstag im Juni als Termin für die ExtraSchicht etabliert und zieht rund 2000 Künstler aus aller Welt an. Diese wandeln die ehemaligen Industrieanlagen in Spielorte um, machen Museen zu Geschichtszentren und Landmarken zu Erinnerungsorten. So wird das Erbe des Ruhrgebiets weitergelebt.

Wann ist die ExtraSchicht 2022?

Die ExtraSchicht 2022 findet am 25. Juni statt. Von 17 bis 1 Uhr gehen die Veranstaltungen im Ruhrgebiet.

Wo sind die Spielorte der ExtraSchicht 2022?

Insgesamt 43 Spielorte in 23 Städten sind in diesem Jahr dabei. Hier haben wir alle Spielorte für euch in einer Übersicht aufgelistet:

Alte Dreherei – Mülheim an der Ruhr

Ankerpunkt Lindenbrauerei – Unna

Aquarius Wassermuseum – Mülheim an der Ruhr

Brauerei-Museum – Dortmund

Burg Freiheit – Wetter

KreativQuartier Fürst Leopold – Dorsten

KreativRevier Heinrich Robert – Hamm

Deutsches Bergbau-Museum – Bochum

Deutsches Fußballmuseum – Dortmund

Dortmunder U – Zentrum für Kunst und Kreativität

Einkaufsbahnhof – Duisburg Hauptbahnhof

Einkaufsbahnhof – Essen Hauptbahnhof

Einkaufsbahnhof – Oberhausen Hauptbahnhof

Eisenbahnmuseum – Bochum

Elbershallen – Hagen

Feuer.Wehrk – Hattingen

Gasometer – Oberhausen

Hoesch-Museum – Dortmund

Innenhafen – Duisburg

Jahrhunderthalle – Bochum

Landschaftspark – Duisburg-Nord

LUDWIGGALERIE – Schloss Oberhausen

LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg – Oberhausen

LWL-Industriemuseum Henrichshütte – Hattingen

LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg – Waltrop

LWL-Industriemuseum Zeche Hannover – Bochum

LWL-Industriemuseum Nachtigall – Witten

LWL-Industriemuseum Zeche Zollern – Dortmund

LWL-Museum für Archäologie – Herne

Malakoffturm und ELORIA-Erlebnisfabrik – Bottrop

MüGa-Park – Mülheim an der Ruhr

Museum der deutschen Binnenschifffahrt – Duisburg

Nahverkehrsmuseum Bahnhof Mooskamp – Dortmund

Nordsternpark – Gelsenkirchen

Parkbad Süd – Castrop-Rauxel

Rheinpreussenschacht IV – Moers

Schlägel & Eisen – Herten

Stiftsquelle – Dorsten

Theater an der Niebuhrg – Oberhausen

Trainingsbergwerk – Recklinghausen

UNESCO-Welterbe Zollverein – Essen

WDL-Luftschiffhangar – Mülheim an der Ruhr

Zechenpark Friedrich Heinrich – Kamp-Lintfort

Zechenwerkstatt Kreativ.Quartier Lohberg – Dinslaken

Zeitreise Strom – Das deutsche Elektrizitätsmuseum – Recklinghausen

Zukunftsstandort Ewald – Herten

Was kosten Tickets für die ExtraSchicht 2022?

Tickets für die ExtraSchicht gibt es seit dem 10. Mai. Im Vorverkauf kostet ein Ticket 17 Euro, ermäßigt bezahlt ihr nur noch 14 Euro. Solltet ihr kein Ticket im Vorverkauf mehr bekommen, zahlt ihr an der Abendkasse 20 Euro.

Wer von euch eine RUHR.TOPCARD besitzt, bekommt seine Karte vergünstigt. Kinder bis einschließlich 5 Jahre und Begleittickets für Personen, die ein „B“ im Schwerbehindertenausweis haben, kommen kostenlos in die Veranstaltungen. Für Rückfragen bei der Buchung könnt ihr auch beim Service Center unter +49 1806.181650 (20ct pro Anruf aus dem deutschen Netz) anrufen oder eine E-Mail an [email protected] schreiben.

Zusätzlich dürft ihr mit den Tickets den ÖPNV kostenlos nutzen. Neben den „normalen“ Tickets werden aber auch Spielorttickets angeboten. Für diese Tickets gilt das ÖPNV-Angebot jedoch nicht. Diese berechtigen nur zum Einlass in der entsprechenden Location. Die Spielorttickets sind zudem nur am Tag der ExtraSchicht im Onlineshop der Veranstalter erhältlich.

Wie bekomme ich Tickets für die ExtraSchicht 2022?

Tickets für die ExtraSchicht bekommt ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie auf gängigen Onlineportalen oder direkt im Onlineshop der ExtraSchicht.

Wie sind die Corona-Regeln bei der ExtraSchicht 2022?

Die Veranstalter teilen mit, dass man sich an die bestehende Corona Schutzverordnung halten werde. Wie die zum jeweiligen Zeitpunkt aussehen wird, darüber wollen die Veranstalter auf ihrer Webseite unter ExtraSchicht.de informieren.

Gibt es auch in diesem Jahr wieder ein Feuerwerk bei der ExtraSchicht 2022?

Auch in diesem Jahr wird es zum Abschluss in Duisburg wieder ein Feuerwerk geben. Allerdings nur im Innenhafen, nicht aber im Landschaftspark Nord. Dort wird dieses Jahr auf ein Feuerwerk verzichtet. Aus Rücksicht auf Flüchtlinge aus der Ukraine, die in der Nähe untergebracht sind, verzichtet man auf das traditionelle Lichtspiel. Im Innenhafen soll das Höhenfeuerwerk, begleitet von Musik, gegen 23 Uhr starten.

