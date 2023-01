Euskirchen: Junge (12) findet Feuerwerkskörper – und muss schwer verletzt ins Krankenhaus

In Euskirchen kam es zu einem Unfall im Umgang mit Feuerwerkskörpern. Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Euskirchen schwer an der Hand verletzt worden, als er einen noch nicht explodierten Feuerwerkskörper mit einem gefundenen Feuerzeug anzündete.

Euskirchen: Kinder finden Feuerwerkskörper – Junge muss in Spezialklinik

Der Zwölfjährige hatte am Sonntag zusammen mit drei anderen Kindern mehrere Feuerwerkskörper auf einem Feld gefunden. Die meisten davon waren schon abgebrannt. Einer davon explodierte jedoch in der Hand des Jungen. Er sei in eine Spezialklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Ein zwölfjähriges Mädchen, das daneben stand, wurde leicht verletzt. Die beiden anderen Kinder blieben unverletzt.

dpa