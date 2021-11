Essen: Schlägerei im Kinosaal – 17 Menschen mit Reizgas verletzt

In einem Kino in Essen (NRW) hat ein 25-Jähriger Reizgas versprüht, er verletzte sich selbst sowie 16 weitere Menschen. Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen sowie fünf Jugendliche. Der 25-Jährige sei anscheinend am Samstagabend in einem Kinosaal mit den Jugendlichen in Streit geraten.

Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei habe er das Gas eingesetzt. Nach Angaben von Zeugen soll eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen dem 25-Jährigen und den Jugendlichen eskaliert sein. Die fünf Jugendlichen hätten den Mann körperlich angegriffen. Daraufhin habe der 25-Jährige das Reizgas versprüht.

Beim Sprühen habe der 25-Jährige sich auch selbst verletzt, teilte die Polizei weiter mit. Er wurde gemeinsam mit drei weiteren Kinogästen ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungsdienst behandelte vor Ort die anderen Verletzten.

Das könnte dich interessieren:

dpa