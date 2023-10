Es wird kalt in NRW – Frost im Bergland möglich

Das warme Wetter findet erstmals sein Ende. Denn aus dem Westen hat eine Kaltfront in Nordrhein-Westfalen für eine deutliche Abkühlung gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in der Nacht zum Sonntag mit einem Temperaturrückgang auf 7 bis 2 Grad. Im Bergland könne es demnach in Bodennähe auch Frost geben. Am Sonntag gibt es laut DWD bei maximal 13 Grad (im Bergland maximal 8 Grad) einen Mix aus Sonne und Wolken mit vereinzelten Regenschauern.

In der Nacht zum Montag ist es zumeist gering bewölkt, es können sich Nebelfelder bilden. In Bodennähe fallen die Temperaturen laut DWD auf minus 1 bis minus 4 Grad. Am Montag ist es nach Auflösung der Nebelfelder wechselnd bewölkt und niederschlagsfrei.

