Erdbeben in der Türkei: Von NRW-Hilfsteam gerettete Zeynep ist tot

Seit dieser Woche befindet sich die NRW-Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany in der Erdbebenregion in der Türkei. Am Freitag ist eine Frau nach 104 Stunden aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses durch die Duisburger Organisation geborgen worden. Zeynep ist in der Nacht zum Samstag gestorben.

Die I.S.A.R. Germany schrieb auf Twitter: „Unser Team ist geschockt und traurig. Wir trauern mit ihrer Familie“. Die Frau starb demnach in der Nacht in einem Krankenhaus – also wenige Stunden nach ihrer spektakulären Rettung, die mehr als 50 Stunden dauerte.

Gestern war sie aus den Trümmern ihres eingestürzten Hauses gerettet worden – über 100 Stunden nach dem schweren Erdbeben. Unser Team ist geschockt und traurig. Wir trauern mit ihrer Familie. pic.twitter.com/h4KK00ZYRx — I.S.A.R. Germany (@ISAR_GERMANY) February 11, 2023

NRW-Hilfsorganisation rettet Frau nach 104 Stunden aus Trümmern

Zeynep befand sich sich laut I.S.A.R in mehreren Metern Tiefe. Einsatzkräfte schufen einen Versorgungskanal zu der Verschütteten, über den sie mit der Frau kommunizieren und sie durch einen Schlauch mit Wasser versorgen konnten. Ein I.S.A.R.-Sprecher sagte, das Team sei sehr betroffen, einige Kollegen hätten die ganze Zeit über Kontakt mit der Frau gehabt.

I.S.A.R. Germany wurde 2003 in Duisburg gegründet. Die Organisation ist seit Dienstag mit einem Team im Erdbebengebiet.

