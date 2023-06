„Eras Tour“: Taylor Swift kommt im Sommer 2024 für ein Konzert nach NRW

Fans von Taylor Swift haben Grund zum Jubeln: Der Weltstar wird im kommenden Jahr durch Europa touren und dabei ihr aktuelles Album „Midnight“ live auf der Bühne performen. Dabei macht die Künstlerin auch in NRW Halt und spielt am 18. Juli 2024 ein Konzert in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

„Ich kann es kaum erwarten, so viele von euch bei der ‚The Eras‘ Tour bei diesen neuen internationalen Terminen zu sehen“, schreibt der Star auf Instagram.

Taylor Swift gibt 2024 Konzert in Gelsenkirchen: So kommt ihr an die Tickets

Bis Freitag, den 23. Juni, kann sich jeder Interessierte bis 23.59 Uhr unter taylorswift.com/tour für den Ticket-Vorverkauf registrieren. Registrierte Fans erhalten dann einen individuellen Code, mit dem sie Zugang zum Kauf von Tickets für das jeweilige Konzert erhalten. Der offizielle Vorverkauf startet dann am Mittwoch, den 12. Juli, um 10 Uhr.

Doch Achtung: Wie der Veranstalter mitteilt, haben registrierte Fans keine Garantie für die Teilnahme am Vorverkauf oder für den Erhalt von Tickets. So gehe man davon aus, dass der Andrang größer sein wird als die Zahl der verfügbaren Tickets. Über den Preis der Tickets ist bisher noch nichts bekannt.

Taylor Swift gibt 2024 Konzert in Gelsenkirchen: In diesen weiteren deutschen Städten tritt der Star auf

„The Eras Tour“ startet am 9. Mai 2024 in Paris und endet am 17. August 2024 in London. Neben Gelsenkirchen wird die Sängerin in Deutschland auch noch in Hamburg sowie München auftreten. Außerhalb von Deutschland wird die Künstlerin unter anderem in Warschau, Stockholm, London, Mailand, Zürich, Wien und Amsterdam auf der Bühne stehen.