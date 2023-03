„Gender Pay Gap“: Frauen in NRW kassieren sechs Prozent weniger Lohn – trotz gleicher Qualifikation

Am 7. März findet der internationale Aktionstag für die Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen, der sogenannte Equal Pay Day, statt. Das nahm das Statistische Landesamt am Montag zum Anlass, auf das Thema aufmerksam zu machen: Denn in NRW kassieren Frauen trotz gleicher Qualifikation sechs Prozent weniger Gehalt oder Lohn als Männer in den entsprechenden Berufen.

Es gehe hier um den sogenannten „bereinigten Gender Pay Gap“, sagte eine Sprecherin. „Bereinigt“ bedeute, dass zum Beispiel der Faktor, dass Frauen häufiger in Teilzeit arbeiteten, bereits herausgerechnet worden sei. Es gehe nur um vergleichbare Tätigkeiten bei gleichem Ausbildungsstand und ähnlicher Erwerbsbiografie. Hier gebe es etwa im Handwerk oder in der Industrie immer noch Jobs, in denen eine Frau weniger verdiene als ein Mann.

Mit Material der dpa