Electrisize 2022: Line-up, Tickets und Camping – alle Infos zum Festival in Erkelenz

Endlich wieder Festivals, endlich wieder Musik im Freien, endlich wieder campen und die Seele baumeln lassen. Im Sommer 2022 kehrt auch das Electrisize wieder zurück. So kann auch in diesem Jahr wieder in Erkelenz am Haus Hohenbusch gefeiert und getanzt werden. Line-up, Camping, Tickets – hier bekommt ihr alle Infos zum Festival in Erkelenz.

Was ist Electrisize?

Das Electrisize, auch „Esize“ genannt, ist ein mehrtägiges Musikfestival, das seit 2009 in Erkelenz veranstaltet wird. 2013 wurde es erstmals im ehemaligen Kreuzherrenkloster Hohenbusch, heute Haus Hohenbusch, durchgeführt. 2019 gehörte das Electrisize mit 25.000 Besuchern zu den größten Festivals in Nordrhein-Westfalen.

Was ist der Unterschied zu Electricity?

In den vergangenen beiden Jahren musste das Festival aber coronabedingt abgesagt werden. Dafür organisierten die Veranstalter auf dem Campingplatz in den beiden vergangenen Jahren mit der Electricity Campsite ein coronakonformes Festival. Im November 2020 wurden sie für ihr Konzept mit dem Innovationspreis RHEINLAND GENIAL ausgezeichnet. Trotz des Wegfalls der Corona-Maßnahmen halten die Organisatoren aber auch 2022 – zusätzlich zum großen Electrisize-Original – an der Electricity fest.

Das Prinzip ist denkbar einfach: Auf dem Electricity-Gelände – ebenfalls am Haus Hohenbusch – wird eine 360°-Centerstage aufgebaut, die das Herzstück der Electricity-Campsite bildet. Um sie herum sind kuchenartig sechs Sektoren aufgebaut, in der jeweils eine festgelegte Anzahl von Menschen (2020: 100, 2021 und 2022: 300) zwei Nächte lang campen. Das Besondere: das familiäre Feeling aufgrund der überschaubaren Größe.

Wie schon 2021 wird die Electricity an vier Wochenenden stattfinden:

WE 1: 20. bis 22. Mai

WE 2: 27. bis 29. Mai

WE 3: 3. bis 5. Juni

WE 4: 10. bis 12. Juni

Wo und wann findet Electrisize 2022 statt?

2022 wird das Electrisize erstmals an drei Tagen stattfinden – vom 12. August bist zum 14. August . Ort des Geschehens ist erneut das Gelände des Haus Hohenbusch in Erkelenz.

Electrisize 2022: Line-up – wer tritt 2022 auf?

Vor der Corona-Pandemie gaben sich beim Electrisize Größen wie Avicii, Gestört aber Geil, Finch Asozial oder auch Pappenheimer, Le Shuuk und Ostblockschlampen die Klinke in die Hand. Bisher sind für dieses Jahr bestätigt (Stand: 9. Mai 2022):

Coone

D-Sturb

Felix Kröcher

Frequencerz

Gestört aber GeiL

HBz

Kris Kross Amsterdam

Laidback Luke

Le Shuuk

Lucas & Steve

Pleasurekraft

Radical Redemption

Rebelion

Spektre

Tujamo

Sound Rush

Wildstylez

Will Sparks

Aftershock

Anna Reusch

Avaion

Bass Modulators

Deadly Guns

Garmiani

GPF

Hard Driver

Klanglos

Nusha

Riot Shift

Rooler

Technasia

Timbo

Tony Junior

Seit wann gibt es Electrisize?

Erstmals durchgeführt wurde das Electrisize-Festval im Jahr 2009 im Erkelenzer Lahey-Park. Damals gab es im Gegensatz zu heute nur eine einzige Bühne und es traten auch nur fünf Künstler vor einigen hundert Fans live auf. Bereits ein Jahr später gab es nicht nur zwei Bühnen, sondern mit dem inzwischen verstorbenen Avicii auch gleich einen Weltstar in Erkelenz zu bewundern.

In den vergangenen Jahren wurde der Zuschauerzuspruch immer größer, sodass mit 25.000 Besuchern im Jahr 2019 der bisherige Electrisize-Rekord aufgestellt wurde. Es war gleichzeitig das zehnjährige Jubiläum des Festivals, das mit 120 Künstlern an sieben verschiedenen Bühnen gefeiert wurde.

Wie ist das Electrisize entstanden?

Wie so viele Festivals aus einer fixen Idee heraus. Mit einer Studi-VZ-Gruppe unter dem Namen „Electrisize“ wollten ein paar Freunde im Rheinland eine Party unter freiem Himmel mit elektronischer Musik feiern. Nach positiven Rückmeldungen wurden Getränke bestellt, Flyer gedruckt und befreundete DJs gefragt, ob sie nicht Lust hätten aufzulegen.

Ohne Vorverkauf und Sicherheitspersonal rechneten die Veranstalter mit 150 bis 200 Gästen, am Ende kamen aber rund 400 Besucher zur ersten Ausgabe. Um den Ablauf so reibungslos wie möglich zu gestalten, mussten daher kurzerhand noch ein paar Gäste als Sicherheitspersonal angestellt werden.

Electrisize: Genres und Musikrichtungen

Als reines Festival für elektronische Tanzmusik geboren, bleibt das Electrisize seinen Wurzeln auch heute noch treu und spielt hauptsächlich diese. Inzwischen gibt es aber so viele Bühnen, dass neben EDM, House, Techno und Hardstyle auch Hiphop, Trashpop und Partymusik ihren Platz auf dem Electrisize finden.

Welche Bühnen gibt es beim Electrisize?

Insgesamt sieben Bühnen/Themenbereiche wird es 2022 beim Electrisize geben.

Die Electrisize Mainstage , auch „High Voltage Zone“ genannt, ist von Jahr zu Jahr größer geworden, sieht aus wie ein Kraftwerk aus der Zukunft und bildet das Herzstück des Festivals. Hier findet die Lichtshow nach Einbruch der Dunkelheit statt, hier treten die bekanntesten Künstler aus dem Line-up auf.

, auch „High Voltage Zone“ genannt, ist von Jahr zu Jahr größer geworden, sieht aus wie ein Kraftwerk aus der Zukunft und bildet das Herzstück des Festivals. Hier findet die Lichtshow nach Einbruch der Dunkelheit statt, hier treten die bekanntesten Künstler aus dem Line-up auf. Das zweite Areal bildet der Tapuya Jungle , das als Dschungel designt ist. Hier läuft vor allem Techno. Das Design der Bühne wird jährlich verändert.

, das als Dschungel designt ist. Hier läuft vor allem Techno. Das Design der Bühne wird jährlich verändert. Die dritte Bühne ist die Hardsize Factory , auf der es etwas rauer zugeht. Hier werden die Genres Hardstyle-, Rawstyle- und Hardcore bedient. Auch diese Bühne wird jedes Jahr neu gestaltet.

, auf der es etwas rauer zugeht. Hier werden die Genres Hardstyle-, Rawstyle- und Hardcore bedient. Auch diese Bühne wird jedes Jahr neu gestaltet. Die Blackout Stage bedient Freunde von Hiphop, Trap und Bass.

bedient Freunde von Hiphop, Trap und Bass. Wer es gerne etwas ausgefallener und trashiger mag, für den bietet die Turbo! Stage alles, was das Herz begehrt. Von Neunziger-Jahre-Musik über Trashpop bis zu Karnevalsmusik wird hier alles geboten.

alles, was das Herz begehrt. Von Neunziger-Jahre-Musik über Trashpop bis zu Karnevalsmusik wird hier alles geboten. Seit 2019 gibt es auch die Secret Arcade Bühne, die mit der Lebenshilfe Heinsberg gemeinsam konzipiert wurde. Hier geht es vor allem um Inklusion, weshalb bei der Konzeption auch DJs mit Behinderungen eingebunden wurden. Als besonderen Clou kann man hier die Musik mit Kopfhörern erleben.

Bühne, die mit der Lebenshilfe Heinsberg gemeinsam konzipiert wurde. Hier geht es vor allem um Inklusion, weshalb bei der Konzeption auch DJs mit Behinderungen eingebunden wurden. Als besonderen Clou kann man hier die Musik mit Kopfhörern erleben. Zu guter Letzt wäre dann noch das VIP-Deck zu erwähnen, das wiederum nur den Gästen, die im Besitz eines VIP-Tickets sind, vorbehalten ist.

Wie viele Besucher werden auf dem Electrisize-Festival 2022 erwartet?

In den Vorjahren stieg die Zahl der Electrisize-Festivalbesucher stetig an. Von 400 Besuchern im ersten Jahr 2009 stieg die Zahl rasant auf 25.000 Gäste im Jahr 2019 an. 2022 wird es erstmals in der Electrisize-Geschichte einen dritten Festivaltag geben, weshalb davon auszugehen ist, dass die Besucherzahl eher noch ansteigen wird, als dass sie wieder unter 25.000 fällt. Vereinzelt geht man bereits von 35.000 Gästen aus.

Ab welchem Alter kann auf dem Electrisize gefeiert werden?

Der Besuch beim Electrisize erfordert am Freitag und am Samstag ein Mindestalter von 18 Jahren. Die Ausweise werden zu diesem Zwecke auch kontrolliert, wer keinen Ausweis dabei hat, erhält keinen Eintritt. Schülerausweise, Studentenausweise oder ähnliches werden zudem nicht akzeptiert, schreiben die Veranstalter.

Allerdings wird mit dem neuen dritten Festivaltag, dem Sonntag, erstmals auch Minderjährigen unter 18 Jahren der Zutritt gewährt.

Ist das Campen auf dem Electrisize-Festival möglich?

Auch 2022 ist das Campen auf dem Electrisize möglich. Bereits ab Donnerstag, 11. August, öffnet der Campingplatz um 17 Uhr. Verlassen haben muss man das Areal dann spätestens am Montag, 15. August, bis 12 Uhr.

Sind die Tickets vom Electrisize 2020 und 2021 auch für 2022 gültig?

Wer seine Tickets von 2020 auf 2021 hat umwandeln lassen, der sollte vom Ticketpartner Paylogic bereits eine E-Mail erhalten haben. Darin enthalten ist das Ticket für 2022. Nur diese Tickets berechtigen dann zum Einlass in diesem Jahr. Online-Tickets aus 2020 sind somit ohne erfolgte Umwandlung nicht mehr gültig. Wer noch auf seine Mail vom Ticketpartner wartet, kann sich diese über die Website http://resend.electrisize.de erneut schicken lassen. Wer Hardtickets von 2020 besitzt, der erhält auch 2022 noch Zutritt zum Electrisize – und am Eingang ein entsprechendes Bändchen.

Was kosten Tickets für das Electrisize 2022?

Hier hat man eine ganze Menge Auswahl. Wer sich das gesamte Wochenende geben möchte, VIP inklusive, muss 179 Euro auf den Tisch legen. Ohne VIP kostet das Ticket noch 119 Euro. Ein Kombiticket für Freitag und Samstag schlägt mit 99 Euro zu Buche. Aber Vorsicht: Nicht enthalten in den Tickets ist das Camping. Dafür müsst ihr, für die Tage Donnerstag bis Montag, ein extra Campingticket kaufen. Dieses kostet dann 59 Euro on top.

Auch für die einzelnen Tage gibt es Tickets aller Preiskategorien. So kostet ein VIP-Ticket für Freitag oder Samstag 99 Euro (Normalpreis 65 Euro). Für den Sonntag kostet das VIP-Ticket 79 Euro, eine normale Tageskarte 39 Euro. Kinder unter 16 Jahren, die ausschließlich am Sonntag Zugang erhalten, bezahlen 9,90 Euro.

Für das ganze besondere Festivalerlebnis gibt es in diesem Jahr auch die „Esize Skybox“, aus der man nicht nur einen exklusiven Blick auf die Mainstage erhält, sondern auch einen besonderen Service mit ausgewählten Speisen von einem Sternekoch. Hier kosten die Tickets pro Tag 299 Euro.

Wie ist die Anfahrt zum Electrisize 2022?

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, kann ab dem Bahnhof Erkelenz die Shuttlebusse nutzen, die Freitag und Samstag zum Festival pendeln. Da die Busse ständig hin- und herfahren, gibt es hier keine festen Zeiten. Im ärgsten Falle müsst ihr einfach ein paar Minuten Geduld mitbringen.