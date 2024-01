Eisiges Wetter adé: Es wird wieder wärmer in NRW – doch es gibt einen Haken

Die frostigen Temperaturen in NRW haben vorerst ein Ende. So wird vielerorts ein Temperatursprung erwartet. Mit diesem geht jedoch auch stürmisches Wetter einher. Der Samstag beginnt (20. Januar) laut Deutschem Wetterdienst (DWD) noch stellenweise neblig und bewölkt, teils aber bereits klar. Im Tagesverlauf ist es dann heiter bis wolkig, es bleibt trocken bei Höchsttemperaturen bis 3 Grad, im Sauerland um minus 3 Grad. Der DWD warnt vor anfangs teils strengem Frost und stellenweise Glätte. Auch in der Nacht zum Sonntag bleibt es demnach frostig und oft sehr glatt bei Tiefstwerten bis minus 5 Grad, in höheren Lagen bis minus 10 Grad.

Der Sonntag (21. Januar) beginnt der Prognose nach dann wechselnd bis stark bewölkt, stellenweise wird Sprühregen erwartet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 7 Grad, im Bergland bis 4 Grad. Zudem soll es windig werden: Teils sind laut DWD besonders im Bergland stürmische Böen zu erwarten. In der Nacht zum Montag (22. Januar) soll es dann teils stürmisch bleiben, exponiert seien sogar schwere Sturmböen möglich, hieß es. Die neue Woche soll nach aktueller Prognose dann mit sehr milden Temperaturen bis 11 Grad, im Bergland bis 10 Grad beginnen – aber auch mit weiteren teils stürmischen

dpa