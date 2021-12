NRW

Ein Toter nach Wohnhausbrand in Hückelhoven

31. Dezember 2021

Traurige Nachricht zum Jahresende: Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) ist am frühen Freitagmorgen ein Mensch gestorben. Warum das Einfamilienhaus im Ortsteil Schaufenberg in Brand geriet, wird derzeit noch untersucht.